Pagamentos eletrônicos de fretes rodoviários crescem 10% ao ano no Nordeste

Os pagamentos eletrônicos de fretes no Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) estão crescendo, em média, 10% ao ano no Nordeste, nos últimos 4 anos. A informação é da Roadcard, empresa que movimenta um volume total de R$ 15 bilhões em fretes pagos no Brasil anualmente.

O crescimento dos pagamentos eletrônicos de fretes indica maior formalização da atividade na região, uma vez que esse é o meio exigido pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), nas contratações de caminhoneiros autônomos e equiparados, que representam a maior parte da categoria no Brasil.

O Pagamento Eletrônico de Frete é determinado pela Lei 11.442/2007 e pela Resolução nº 6.055/2022 da ANTT, com o objetivo de evitar o uso da carta-frete, documento informal que era usado para pagar os caminhoneiros, sem garantias de respeito ao valor mínimo do frete.

Atualmente, cerca de 14,5% dos Transportadores Autônomos de Cargas (TAC) estão no Nordeste, segundo a ANTT. “O aumento no volume de pagamentos eletrônicos de fretes nesta região aponta uma profissionalização crescente da categoria, o que dá mais segurança aos motoristas e para as transportadoras que os contratam”, avalia Lindson Xavier, gerente regional da Roadcard.

Fundada em 2011, a Roadcard foi uma das primeiras Instituições de Pagamento Eletrônico de Fretes (IPEF) homologadas pela ANTT. A empresa desenvolveu a Solução Pamcard, por meio da qual os contratantes de Transporte Rodoviário de Cargas podem gerar o CIOT (Código Identificador da Operação de Transporte), pagar o frete, o vale-pedágio, o vale-abastecimento e ainda fazer a gestão de despesas.

As soluções da Roadcard são destinadas tanto para empresas embarcadoras, transportadoras de cargas (com frota própria ou não) quanto para caminhoneiros autônomos e frotistas. Os pagamentos eletrônicos podem ser feitos por meio do Cartão Pamcard (Bradesco ou Banco do Brasil); conta digital Pambank; tags de vale-pedágio (ConectCar, MoveMais, Sem Parar, Veloe); ou por tecnologia mobile.

Além disso, a Roadcard é a única IPEF (Instituição de Pagamento Eletrônico de Frete) que possibilita o pagamento do frete por PIX. O objetivo de suas soluções de pagamento é proporcionar eficiência e segurança à operação das empresas e liberdade de escolha aos caminhoneiros.

