A AI-RAN Alliance sente o prazer de anunciar a designação do Dr. Alex Jinsung Choi, Membro Principal do Instituto de Pesquisa de Tecnologia Avançada do SoftBank Corp., para a presidência. Como presidente da AI-RAN Alliance, Choi está totalmente comprometido em trabalhar ao lado de membros proeminentes de tecnologia, indústria e instituições acadêmicas para ajudar a acelerar a adoção e o crescimento da tecnologia AI-RAN (redes de acesso de rádio de inteligência artificial), com suporte de tecnologias 5G e 6G.

"A AI-RAN Alliance está pronta para transformar as telecomunicações mediante avanços da AI-RAN, maior eficiência e novas oportunidades econômicas", disse Choi. "Como presidente, estou empolgado em liderar esta iniciativa da AI-RAN, ao trabalhar com líderes do setor para aperfeiçoar redes móveis, reduzir o consumo de energia e modernizar a infraestrutura com 5G e 6G com IA/ML. Nossa meta é impulsionar o progresso social através da AI-RAN, ao fazer a transição da infraestrutura de comunicações tradicional para a de última geração."

Choi traz mais de 30 anos de experiência no setor de telecomunicações, tendo atuado em muitas funções de liderança corporativa anteriores em pesquisa e desenvolvimento de vários domínios tecnológicos, como redes móveis e IA/ML (IA/aprendizagem automática). Também foi uma figura distinta em associações do setor, anteriormente como presidente da O-RAN ALLIANCE, onde desempenhou um papel de destaque ao conduzir a entrega bem-sucedida das especificações O-RAN e transformar a RAN direcionada a soluções abertas e inteligentes.

Sob a liderança de Choi, a AI-RAN Alliance irá aproveitar a experiência coletiva de seus membros para promover a pesquisa e a inovação em três áreas principais: AI-for-RAN, que visa aprimorar os recursos de rede de acesso de rádio com IA para melhor eficiência espectral; AI-and-RAN, que integra IA com processos de RAN para otimizar o uso da infraestrutura e criar novas oportunidades de receita; e AI-on-RAN, que implanta serviços de IA na borda da rede para aumentar a eficiência operacional e oferecer novos serviços a usuários de telefonia móvel. As operadoras de rede na aliança irão liderar os testes e implementar estas tecnologias, desenvolvidas mediante esforços colaborativos de empresas e universidades participantes.

Menções de apoio dos membros fundadores:

Satadal Bhattacharjee, Diretor Sênior de Marketing da Unidade de Negócios de Infraestrutura na ARM, disse: "Estamos empolgados em cooperar com Choi, o presidente da AI-RAN Alliance. Assim como Choi, acreditamos que a IA irá mudar fundamentalmente o modo como os serviços sem fio são implantados, ao promover ampla inovação e aperfeiçoar a eficiência operacional. Estamos na expectativa de trabalhar com os principais líderes do setor, do silício ao software, para cumprir a promessa de IA onipresente e 6G."

Jim Shea, Cofundador e Diretor Executivo da DeepSig, disse: "Como pioneiro em comunicações nativas de IA, junto com sua experiência anterior no crescimento da O-RAN ALLIANCE, Choi irá conduzir esta importante iniciativa que está moldando o futuro das redes de acesso de rádio inteligentes. A vasta experiência sem fio de IA/ML da DeepSig irá desempenhar um papel fundamental nesta atuante cooperação para aproveitar tecnologias avançadas, com o fim de ajudar o setor a liberar eficiência de rede sem precedentes e acelerar a inovação."

Mathias Riback, Vice-Presidente e Chefe de Tecnologia Avançada da Ericsson nos EUA, disse: "Estou muito feliz em receber o Dr. Choi como presidente da AI-RAN Alliance. Como organização não padronizada, a Alliance pode complementar exclusivamente o trabalho de SDOs existentes ao ter foco em moldar casos de uso inovadores que integrem IA com RAN. Além de perceber os benefícios da IA ??em implementações de RAN, será importante avançar em casos de uso de 'IA em RAN', onde as redes móveis desempenham um papel crucial em habilitar aplicativos de IA. A Ericsson está totalmente comprometida em promover um ambiente colaborativo que una todos os participantes do ecossistema de IA em evolução para moldar o futuro das telecomunicações em conjunto."

Shawn Hakl, Vice-Presidente de Estratégia 5G da Microsoft, disse: "Na Microsoft, reconhecemos a inteligência artificial (IA) como uma tecnologia primordial de nossa era. Estamos animados por ser parte da AI-RAN Alliance e sobretudo satisfeitos em ver Choi assumir o cargo de presidente. A liderança de Choi será essencialàmedida que cooperamos para aproveitar a IA na otimização de investimentos em infraestrutura de RAN e expandir os recursos de RAN na introdução de novos serviços orientados por IA para aplicativos móveis modernos."

Ari Kynäslahti, Chefe de Estratégia e Tecnologia, Redes Móveis da Nokia, comentou: "A Nokia sente orgulho de ser parte da AI-RAN Alliance e contribuir para integração da IA ??em redes de acesso de rádio. O potencial da IA ??em otimizar redes, prever e solucionar problemas, bem como melhorar o desempenho e a qualidade do serviço é significativo. À medida que embarcamos nesta jornada transformadora, a cooperação é essencial para aproveitar nossa experiência coletiva. Estamos satisfeitos em ver o Dr. Alex Choi designado para esta função e esperamos que oriente nossos esforços de alcançar estas metas."

Tommaso Melodia, Professor na Cadeira de William L. Smith da Northeastern University, disse: "Estamos satisfeitos em ter Choi como presidente da AI-RAN Alliance, conduzindo nossos esforços de transformar o setor. Choi tem sido um forte defensor da evolução rumo a um futuro mais aberto, orientado por software e integradoàIA. Sob a liderança de Choi, a AI-RAN Alliance está pronta para acelerar o desenvolvimento de novos serviços e casos de uso, ao aproveitar a abertura, a funcionalidade de softwares e a integração de IA para melhorar o desempenho da rede, a eficiência energética, o compartilhamento de espectros e a segurança, redefinindo, por último, o panorama das comunicações internacionais."

Soma Velayutham, Diretor Geral de IA e Telecomunicações da NVIDIA, disse: "A AI-RAN Alliance é uma iniciativa crucial para avançar a convergência de tecnologias de IA e 5G/6G, bem como impulsionar a inovação em redes móveis. A nova liderança do consórcio trará uma nova perspectiva e foco em entregar a próxima geração de conectividade."

Dr. Ardavan Tehrani (Samsung Research), Vice-Presidente do Conselho Administrativo da AI-RAN Alliance, disse: "Estamos empolgados em ter o Dr. Alex Choi liderando a AI-RAN Alliance como presidente do conselho. A Alliance irá desempenhar um papel primordial em fomentar a cooperação, impulsionar a inovação e transformar futuras redes 6G utilizando IA. Sob a liderança do Dr. Choi, a Alliance irá se esforçar em agregar valor substancial aos usuários finais e operadores mediante casos de uso e inovações pioneiras com base em IA."

Ryuji Wakikawa, Vice-Presidente e Chefe do Instituto de Pesquisa de Tecnologia Avançada da SoftBank Corp., disse: "O SoftBank está comprometido em concretizar uma infraestrutura de rede impulsionada por IA, e acreditamos firmemente que a ampla experiência e conhecimento de Choi serão uma grande força no avanço da tecnologia AI-RAN e em proporcionar um progresso significativo ao setor de telefonia móvel nesta era de IA ??com a velocidade da luz."

John Saw, Vice-Presidente Executivo e Diretor de Tecnologia da T-Mobile, disse: "Estamos entusiasmados em ter Alex Choi como presidente da AI-RAN Alliance. A IA está avançando a um ritmo sem precedentes e, com nossa vantagem de rede 5G, temos uma oportunidade única de aproveitar este momento. Ao desenvolver soluções que aproveitam ao máximo a RAN e a IA em GPUs, e trabalhando ao lado de Choi e dos principais líderes do setor dentro da Alliance, acreditamos que há potencial para mudanças que irão revolucionar o setor."

Dr. Akihiro Nakao, Professor da Universidade de Tóquio, disse: "A designação do Dr. Alex Jinsung Choi como Presidente da AI-RAN Alliance representa um passo importante no avanço da IA ??no setor de telecomunicações. É esperado que sua liderança una esforços acadêmicos e industriais, ao estimular a próxima onda de inovadores que irão impulsionar o futuro da IA ??e das telecomunicações. Esta iniciativa não apenas irá acelerar a adoção da IA ??em diversas aplicações, mas também promover a cooperação internacional, e definir novos padrões de eficiência, gestão de energia, resiliência e desenvolvimento de serviços impulsionados por IA, que irão remodelar o setor de telecomunicações e beneficiar a sociedade a nível mundial."

Sobre a AI-RAN Alliance

A AI-RAN Alliance é um consórcio colaborativo com foco em permitir a evolução e o avanço da integração de IA em RAN. Fundada em 2024, a aliança se esforça por promover a inovação, estabelecer as melhores práticas e impulsionar o desenvolvimento de tecnologias de IA que melhorem o desempenho, a eficiência e a flexibilidade dos sistemas RAN utilizados ??em telecomunicações. Para mais informação, acesse: https://ai-ran.org/

