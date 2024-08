Fintechs inovam em pagamentos digitais

A tecnologia e a inovação estão transformando o mercado financeiro global, promovendo mudanças significativas ao simplificar processos burocráticos e demorados. Fintechs - empresas que utilizam ferramentas tecnológicas para aprimorar serviços financeiros - são as responsáveis por isso. Com as soluções, é possível realizar quase todas as operações pelo smartphone. No setor de pagamentos digitais, essas inovações estão tornando as transações mais rápidas, acessíveis e seguras para consumidores e empresas.

O cenário de pagamentos digitais no Brasil, em 2024, está evoluindo rapidamente e o Pix continua a ser uma força dominante reunindo inúmeros benefícios aos usuários, como gratuidade e acesso fácil pelo celular, reduzindo amplamente o tempo das transações com a conveniência de poder ser usado a qualquer hora.

Outros destaques são as carteiras digitais, os pagamentos por aproximação e o uso do QRCode apenas escaneando um código pelo celular, muito útil para pequenas transações e em locais onde a infraestrutura é limitada. Indo além, tratando de outras moedas, as fintechs estão facilitando pagamentos internacionais eliminando barreiras geográficas e reduzindo as taxas de conversão.

De acordo com o estudo Consumer Pulse de 2023, dos 994 entrevistados, 54% reportaram já ter possuído um cartão de crédito de um banco digital/fintech e 51% afirmaram que eles ou alguém na família já tiveram carteiras digitais de pagamento nos últimos 12 meses.

“As perspectivas do mercado estão direcionadas às plataformas integradas, que combinam os mais diversos serviços para atender as necessidades financeiras com eficiência, rapidez e segurança”, afirma Mirela Francabandiera, CFO da Fidúcia SCM, instituição financeira regulada pelo Banco Central do Brasil e que desenvolve soluções para facilitar movimentações, como pagamentos online, transferências de dinheiro e processamento de transações. Nessa linha, a fintech oferece uma plataforma e gateway de pagamentos, em que o usuário envia e recebe Pix da conta utilizando as interfaces de programação da empresa.

“De fato, as empresas de tecnologia bancária estão criando um ecossistema de pagamentos que está mudando o futuro das finanças”, comenta Mirela Francabandiera, CFO da Fidúcia SCM e explica que as chamadas soluções de pagamento omnichannel são plataformas desenvolvidas pelas fintechs que integram múltiplos canais de pagamento—online, mobile e físico—em uma única interface. Isso facilita a gestão de pagamentos para comerciantes e oferece uma experiência de compra mais integrada e coesa para os consumidores.

A importância dessa transformação no pagamento digital promovida pelas fintechs é enorme, por oferecer alternativas viáveis às instituições tradicionais, e por também estimular uma competição saudável beneficiando o consumidor.

Essas mudanças refletem uma tendência crescente de digitalização e uma diminuição do uso de dinheiro físico, com o Brasil se posicionando na vanguarda da inovação em pagamentos digitais?. Afinal, a cada avanço ampliam-se as possibilidades para melhorar a forma de realizar transações financeiras.