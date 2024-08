CEO da Afinz explica as razões de um pequeno e-commerce adotar o Dropshipping

Cláudio Yamaguti, CEO da Afinz, plataforma completa de serviços financeiros para financiadores e varejistas, anunciou as razões pelas quais os pequenos e-commerces são beneficiados ao adotar o dropshipping (ou estoque na fonte, em tradução livre).

Segundo o executivo, investir no dropshipping é uma estratégia que vem crescendo por várias razões - entre elas, a alta cotação do dólar; segundo pela taxa de importação (quando a mercadoria é recebida no centro de distribuição, a Receita Federal realiza uma fiscalização para definir quais impostos serão cobrados).

"Essa modalidade de e-commerce permite que pequenos empreendedores possam vender seus produtos sem se preocupar com estoque e logística para que o produto chegue até o consumidor", afirma ele. No ano passado, a Statista previa que o dropshipping ultrapassaria a marca global de US$ 200 bilhões.

Além da Receita Federal, outros órgãos públicos também podem participar do processo, como a Anvisa, Anatel, Ministério da Agricultura e o Exército, dependendo do produto ou bagagem. Além desta taxa, há também a "taxa da blusinha" - cobrança de 20% de imposto sobre compras em sites internacionais de até US$ 50 - que dificultaram o dropshipping internacional.

A palavra empreender, de acordo com o dicionário Michaelis, significa "pôr em execução; fazer, realizar". Para o CEO da Afinz, abrir uma empresa significa também ganhar funções como administrar imprevistos, lidar com dificuldades e entender de gestão financeira e de pessoas. Neste cenário, ele acredita que o dropshippingé uma das melhores opções para quem quer empreender na internet.

Na prática, segundo ele, o consumidor faz o pedido na sua loja; o empreendedor recebe o pedido e a própria plataforma se encarrega de enviar o produto para o consumidor. A entrega é feita, o cliente recebe o produto em casa e o dono da empresa não precisa se preocupar com estoque ou logística de entrega.

O executivo salienta que, ao realizar vendas com o dropshipping, o empreendedor tem mais tempo para se dedicar a outros setores da sua empresa, como o marketing de conteúdo para atrair clientes, formas de melhorar a experiência do cliente na sua loja virtual e o gerenciamento de caixa.

“No dropshipping, o papel do vendedor é intermediar o consumidor e o fornecedor do produto. Neste contexto, vendedor fica com a tarefa de ter uma plataforma de vendas (própria ou marketplace), definir a precificação do produto, atender os consumidores, alinhar a operação de vendas, definir políticas de trocas e devoluções, entre outras atividades ligadas ao marketing da operação.

Yamaguti lembra ainda que, embora não tenha uma legislação específica para a prática do dropshipping nacional, o processo é legal, já que o vendedor é entendido como intermediador de negócios. A categoria está incluída na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), o que possibilita o cadastro correto do CNPJ para quem está abrindo sua empresa.

O executivo lista seis razões para os empreendedores digitais aderirem ao dropshipping:

1 - Terceirização de estoque e logística

A empresa não precisa se preocupar com espaço para guardar os produtos ou como eles serão entregues. Porém, é importante ter confiança na qualidade dos seus fornecedores, já que problemas com a qualidade de produtos ou serviços de entrega podem comprometer também a reputação da loja.

2 – Pouco investimento

Por não ter a necessidade de um amplo espaço físico para estoque, ou até mesmo a compra da mercadoria, o investimento inicial é mínimo, cumprindo apenas as taxas para a criação da loja e abertura do CNPJ.

3 - Operação barata

Manter uma loja no modelo de dropshipping é muito mais econômico do que lidar com taxas de envio de produtos, contratação de transportadoras e a gestão de estoque.

4 - Administração fácil

Sem preocupações com estoque e logística, a administração é muito mais fácil, possibilitando que o lojista invista mais tempo em outras atividades importantes para manter o seu negócio funcionando.

5 – Escalabilidade

Outra vantagem do dropshipping é a possibilidade de escalar o seu negócio, podendo atender mais clientes sem investir muito dinheiro em aluguel de espaço físico, estoque de mercadorias e equipamentos.

6 - Variedade de produtos

Trabalhar com dropshipping significa, também, poder ter mais variedade de produtos, podendo criar até mesmo uma loja One Stop Shop, onde os clientes poderão comprar diferentes produtos em um só lugar.









Website: http://www.afinz.com.br