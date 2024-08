Enterpriserh marca presença no CONARH 2024

O Congresso Nacional de Recursos Humanos (CONARH) celebra sua 50ª edição este ano, e acontece nos dias 27, 28 e 29 de agosto, no São Paulo Expo. O evento, considerado um dos maiores da América Latina, é organizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) e contará com um espaço de mais de 25 mil metros quadrados, 220 patrocinadores, 120 palestrantes e espera um público de cerca de 40 mil profissionais, dividido entre visitantes e congressistas.

A Enterpriserh, consultoria de RH e gestora de estagiários e aprendizes, será um dos patrocinadores e expositores do CONARH 2024, novamente, e sua diretora, Liane Sanerip, afirma:

“O CONARH é o evento que conecta empresas que buscam se destacar no mercado, identificar oportunidades para melhorias a fornecedores atualizados e inovadores. A Enterpriserh todos os anos leva algo novo para apresentar na feira e este ano não é diferente. Nosso estande do ano passado ficou pequeno para tantos clientes, esse ano vamos aumentar”, garante.

Pensando nisso, a empresa contará com sua equipe, dividida entre o time comercial e a equipe operacional de RH, para apresentar seus serviços, fornecidos a nível nacional, aos visitantes do evento. A Enterpriserh oferece uma consultoria personalizada na área de recursos humanos e a solução completa na gestão de estagiários e aprendizes, desde o recrutamento e seleção, ao contrato, recolhimento de documentos, benefícios, programas e muito mais.

E essas soluções, que vêm se consolidando no mercado nacional e internacional, são pensadas individualmente para cada empresa. De forma que nenhum negócio é igual, e esse mapeamento organizacional é de extrema importância para o RH.

O “networking” também conta muito nestes momentos, complementa Liane: “Para as empresas, é extremamente importante conhecer o que está acontecendo no mercado atual, quais são as novidades, diferenciais e as tendências do mundo corporativo, que se inova e se transforma rapidamente. Além de estar em contato com outras empresas e negócios, de todos os portes, para firmar parcerias e ter uma boa relação.”

Outra grande preocupação da empresa é com o bem-estar do meio ambiente, tema que vem sendo muito tratado pela Governança ambiental, social e corporativa (ESG), e estará presente no estande da Enterpriserh através de seus brindes 100% sustentáveis, exclusivos e oficiais da marca.

O estande estará localizado na rua 3 n° 12, e a equipe realizará apresentações in loco para os visitantes interessados em conhecer melhor o trabalho da Enterpriserh.

Os ingressos para participar do CONARH 2024, nos três dias de evento, ainda estão disponíveis no site: conarh.org.br/ e podem ser adquiridos de maneira individual ou em um pacote completo para todos os dias.

