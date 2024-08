Empresa de telecomunicações abre 30 vagas de emprego no Espírito Santo

As oportunidades são para os cargos de Instalador Reparador de Linhas, Técnico de Telecomunicações, Operador de Redes e Assistente Técnico.

Os salários variam de R$ 1.500 a R$ 3.000, acrescidos de um adicional por periculosidade. As vagas estão disponíveis nas seguintes localidades: Aracruz, Cachoeiro, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, Pinheiros, Santa Tereza, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. Há também vagas exclusivas para pessoas com deficiência.

Dentre os benefícios das vagas estão: assistência médica e odontológica, vale-alimentação ou refeição, acesso ao Wellhub (Gympass) e PPR (Programa de Participação dos Resultados) conforme o atingimento das metas da empresa. Além disso, há a possibilidade de agregar veículo e celular.

Além do Espírito Santo, a empresa também possui oportunidades em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e vários estados do Nordeste.

Atuando no mercado de telecomunicações há quase 30 anos, a TLP está presente em 17 estados com mais de 30 filiais espalhadas pelo Brasil.

Para se candidatar a uma das vagas, a página da TLP na plataforma Gupy deve ser acessada.

Vagas disponíveis na TLP

Técnico de Telecomunicações e Operador de Redes

Atribuições:

Implantar e realizar a manutenção de redes ópticas;

Realizar testes de caracterização de fibra;

Realizar testes de enlace óptico; identificar fibras rompidas;

Executar fusões de fibra; realizar levantamentos (surveys);

Construir infraestrutura para redes ópticas;

Realizar a passagem de fibra; realizar testes ponta a ponta;

Lançar fibra em ambientes internos e externos;

Atender clientes; preencher formulários/relatórios técnicos e fotográficos na ferramenta de gestão; ler e executar projetos; implantar, executar e manter redes GPON.

Requisitos:

Ensino Médio completo; CNH categoria B - ativa e válida;

Expertise em uso de equipamentos Power meter, OTDR, máquina de fusão;

Conhecimento de NR (normas regulamentadoras) em geral.

Informações adicionais:

Assistência médica e odontológica;

Vale-alimentação ou refeição;

Wellhub (Gympass).

Instalador Reparador de Linhas

Atribuições:

Monitoramento com OTDR.

Apoiar no lançamento de cabos e auxiliar o técnico nas demandas operacionais relacionadas à função.

Registrar as informações nos grupos de trabalho.

Manter o grupo atualizado com as informações sobre as tratativas.

Controlar o SLA dos atendimentos.

Requisitos:

Ensino Médio completo; CNH categoria B - ativa e válida;

Experiência em atividades de rede externa.

Desejável conhecimento em rede backbone.

Informações adicionais:

Assistência médica e odontológica;

Vale-alimentação ou refeição;

Wellhub (Gympass).

Assistente Técnico

Atribuições:

Sinalizar o local de trabalho de acordo com as normas de segurança;

Auxiliar o técnico em todas as atividades de lançamento, testes e fusão de fibra óptica;

Auxiliar na abertura e preparação de cabos ópticos e na montagem dos diversos tipos de cabos de emenda;

Realizar atividades em escadas; fixar a caixa de emenda na rede área e subterrânea;

Auxiliar na manutenção corretiva, preventiva e execução de obras e fazer limpeza do local após realização da atividade.

Requisitos:

Ensino Médio completo; CNH categoria B - ativa e válida;

Desejável conhecimento em NR (normas regulamentadoras) e uso de equipamentos como Power Meter, OTDR e máquina de fusão.

Informações adicionais:

Assistência médica e odontológica;

Vale-alimentação ou refeição;

Wellhub (Gympass).

Sobre a TLP

A TLP Serviços, com mais de 27 anos de trajetória, é uma empresa que atua nos setores de telecomunicações e energia, presente em 17 estados e com mais de 30 filiais. Com uma equipe de mais de 3150 colaboradores, a empresa se destaca como uma das PMEs que mais crescem no Brasil, segundo o Ranking Negócios em Expansão da Revista EXAME. Recebeu o 6º lugar em 2023, na categoria de 150 a 300 milhões, e o 5º lugar em 2024, na categoria de 300 a 600 milhões de faturamento.

No setor de telecomunicações, a TLP oferece soluções para os seus clientes, incluindo engenharia e projetos para a implantação e ativação de redes de fibra óptica de longa distância, metropolitanas, de acesso e FTTH. A empresa atua na ativação de circuitos de rede DWDM, Metro Ethernet e rádio enlace, além da implantação e manutenção de redes móveis e de transporte. Além disso, realiza toda a operação logística e gestão de equipamentos e infraestrutura de sites, como POMS, shelters e estações de satélite. Atende também a demandas relacionadas a estruturas verticais, como torres, emissão de laudos, manutenção de sistemas de energia e refrigeração em prédios concentradores, e zeladorias em um total de 17 mil sites nos estados de AL, BA, CE, ES, MG, PB, PE, PI, RN, RJ e SE.

A TLP gerencia 42 mil km de redes distribuídos entre redes urbanas, rede neutra FTTH e backbone. Anualmente, a empresa constrói cerca de 2.000 km de redes neutra FTTH, LD e metropolitana, incluindo canalizações e infraestrutura de postes em todo o Brasil. Nos estados de DF, GO, MG, RS, SC e SP, a TLP realiza atendimento de instalação e manutenção casa & cliente, com um volume mensal de 12 mil instalações e a manutenção de 557 mil clientes.

No setor de energia, a TLP oferece serviços em redes e linhas de distribuição urbano e rural, projetos de eficiência energética e energia solar, além da instalação de placas fotovoltaicas e medidores inteligentes.

Redes sociais:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/tlpservicos

Instagram: https://www.instagram.com/tlpservicos

Site: https://tlpservicos.com.br

Website: https://tlpservicos.com.br