Jorge Matos, CEO da Etalent, estará no Rio Innovation Week

Jorge Matos, CEO da Etalent, uma das principais empresas de gestão comportamental do Brasil com 36 anos de mercado, será um dos palestrantes da Rio Innovation Week, evento global de tecnologia e inovação. A conferência acontecerá entre os dias 13 e 16 de agosto no Pier Mauá, no Rio de Janeiro. Matos subirá ao palco do Startup Programme, localizado no Armazém 5, no dia 16 de agosto, às 16:30, para discutir o tema "Empreendedorismo e Inovação: Qual o Seu Perfil?".

A palestra de Jorge promete uma profunda exploração das “Essential Skills”: conhecimentos, comportamentos e habilidades necessárias para ter sucesso no mundo do empreendedorismo e inovação. Os participantes terão a oportunidade de entender como as competências se interrelacionam e o que fazer para gerar resultados de alta performance para o negócio, promovendo o sucesso no ambiente de inovação e startups. Além disso, a Etalent oferecerá gratuitamente a todos os presentes uma análise interativa do perfil de empreendedorismo e inovação, permitindo uma experiência prática e personalizada.

O Rio Innovation Week 2024 será um evento de grandes proporções, ocupando uma área de 70.000m² e contando com a participação de 2000 startups, 32 conferências, 2500 palestrantes e mais de 350 expositores. A conferência reunirá os principais nomes da tecnologia e inovação, proporcionando um espaço para networking, aprendizado e desenvolvimento de novos negócios.

"Participar do Rio Innovation Week é uma oportunidade ímpar para compartilhar nosso conhecimento em gestão comportamental e ajudar empreendedores a entenderem melhor seus perfis e potencialidades", afirma o CEO. "O mapeamento do perfil empreendedor é uma ferramenta poderosa para quem deseja crescer e se destacar no competitivo ambiente de negócios atual", finaliza Jorge.

Serviço:

Evento: Rio Innovation Week 2024

Data: 13 a 16 de agosto de 2024

Local: Pier Mauá, Rio de Janeiro

Ingressos: passaporte Rio Innovation Week - R$ 600,00, ingresso diário - R$ 250,00

Rio Innovation Week - 4ª Edição em Rio de Janeiro - Sympla







Website: http://www.etalent.com.br