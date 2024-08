O Knewin Podcast, programa especializado em comunicação corporativa e gestão de reputação de marcas, anuncia o lançamento de sua nova temporada especial, "Conversas de Impacto". A série contará com a apresentação da consultora, professora e especialista em reputação corporativa, Tatiana Maia Lins.

Produzido pela Knewin — ecossistema completo de soluções para gestão de reputação —, o Knewin Podcast está no ar há mais de 2 anos e se consolidou como uma referência no mercado. O programa aborda temas essenciais ligados à comunicação empresarial e reputação de marcas, trazendo entrevistas ricas e aprofundadas com profissionais experientes do setor.

Durante a nova temporada, perguntas de impacto serão respondidas pelos convidados. Tatiana Maia Lins, que também é embaixadora da Knewin, convida a pensar e a construir futuros desejáveis em 8 episódios, com reflexões e insights poderosos sobre inovação, sustentabilidade, felicidade, paixão, liderança e o impacto da tecnologia em nossas vidas.



Reconhecida por sua expertise em reputação corporativa, Tatiana Maia Lins possui uma trajetória notável. Além de fundar a Makemake Reputação e a Revista da Reputação, ela atua como consultora, professora e palestrante, prestando assessoria a clientes de diversos setores, de ONGs a grandes empresas globais. Suas contribuições acadêmicas também são significativas, com atuação em importantes instituições de ensino como ESPM-SP, Escola Aberje, UnB e FAAP.



"Conversas de Impacto é uma série do Knewin Podcast em que unimos os nossos propósitos de levar reflexão sobre temas que podem impactar profundamente a forma como vemos o mundo e também o mercado do trabalho. A Knewin me deu total liberdade para este projeto e estou fazendo a curadoria dos oito convidados de forma muito criteriosa, para que tenhamos diálogos realmente profundos e transformadores", afirma Tatiana Maia Lins.



O primeiro episódio da temporada especial "Conversas de Impacto" do Knewin Podcast vai ao ar na terceira semana de agosto. E traz aos telespectadores a oportunidade de ter acesso a insights e reflexões profundas sobre temas que podem moldar o futuro dos negócios e da sociedade.



O conteúdo será divulgado no canal do YouTube do programa e também no Spotify.