Apostas esportivas no rádio são tema do SET EXPO 2024

O 34º Congresso de Tecnologia e Negócios de Mídia e Entretenimento do SET EXPO, que acontecerá em São Paulo entre os dias 19 e 22 de agosto, incluirá um dia especial dedicado à trilha do rádio. O painel "Quem aposta no rádio?", que acontecerá no dia 22, às 9 horas, com a participação do diretor de Assuntos Legais da Abert (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão), Rodolfo F. de Souza Salema, será mediado por Eduardo Cappia, coordenador do Grupo de Estudos de Rádio na SET (Sociedade de Engenharia de Televisão). O painel abordará a crescente integração do rádio com o meio esportivo e as implicações econômicas e regulatórias das apostas esportivas no rádio.

Cappia destaca a importância de dedicar um dia exclusivamente ao rádio dentro do evento, atraindo profissionais, gestores, empresários e todos aqueles que contribuem para a produção e desenvolvimento de conteúdo radiofônico. "Hoje o rádio é muito mais do que um conteúdo de áudio; ele está integrado às plataformas visuais, como uma tentativa de criar uma TV no rádio", comenta.

Com contribuições significativas no setor de radiodifusão, incluindo o processo de migração do rádio AM para FM no Brasil, Cappia observa que muitos ouvintes preferem acompanhar a narração esportiva pelo rádio enquanto assistem aos jogos na TV ou em dispositivos móveis, destacando a sinergia entre esses meios. “Quando a gente assiste a uma transmissão esportiva pela TV, você se perde na quantidade de marcas que estão nos uniformes esportivos, rodapés e nos painéis das transmissões internacionais e nacionais”, diz o especialista.

De acordo com Cappia, a grande maioria das pessoas ouve rádio pelo aplicativo do celular, e isso cria uma conexão direta entre a programação esportiva e as plataformas de apostas. "Estimo que 50% da audiência do rádio esportivo utiliza aplicativos móveis, o que facilita a interação dos ouvintes com anúncios e incentiva o cadastro em sites de apostas."

O painel também contará com a participação de um representante de empresa de betting, além de uma associação do setor. A discussão abordará a recente regulamentação das apostas no Brasil, os desafios éticos e as responsabilidades sociais envolvidas. "Como controlamos a idade de quem está ouvindo ou assistindo ao rádio ou à TV? Existe a questão filosófica do jogo, que ainda é um tabu no país, e a regulamentação desse mercado é fundamental", comenta Cappia.

A programação do SET Expo, que será realizado no Distrito Anhembi, visa justamente contribuir nessa e em outras discussões. Inscrições basta clicar aqui

SET EXPO 2024

O SET Expo reúne mais de 14 mil visitantes anualmente, incluindo 3.000 congressistas e 200 palestrantes.

Serviço

Local: Centro de Convenções I e II do Distrito Anhembi, Avenida Olavo Fontoura s/n, Santana, São Paulo

Data: 19 a 22 de agosto

Congresso, de 19/08 a 22/08, das 8:30 às 17:30

Feira: 20/08, das 11h às 20h; 21/08, das 10h às 20h; 22/08, das 10 às 18h.

Inscrições: clique aqui.

Mais Informações: www.setexpo.com.br

