Higiexpo apresenta novidades na limpeza profissional

Considerada uma das principais feiras de produtos e serviços para higiene, limpeza e conservação ambiental da América Latina, a Higiexpo, em sua 28ª edição, acontecerá nos dias 13, 14 e 15 de agosto, no São Paulo Expo, com novos expositores, produtos e tecnologias. Realizada pela Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional (Abralimp), a feira tem mais de 300 marcas nacionais e internacionais e a expectativa de superar 16 mil visitantes. Nessa edição, o evento preparou diversas novidades voltadas para o ESG e tecnologias focadas no setor de limpeza.

“O mercado de limpeza profissional movimenta anualmente cerca de R$ 100 bilhões ao ano, gera mais de 1 milhão de empregos e é formado por cerca de 63 mil empresas entre prestadoras de serviços, fabricantes e distribuidores de máquinas, equipamentos, descartáveis, EPIs, entre outros”, informa Nathalia Ueno, presidente da Abralimp.

Durante a feira, serão apresentadas inovações e lançamentos de toda a cadeia da limpeza profissional para ambientes institucionais (hotéis, shopping centers, supermercados, hospitais, instituições de ensino, condomínios comerciais e residenciais, comércio, indústrias, entre outros). Dentre as novidades, destacam-se os equipamentos de limpeza, robôs, softwares, drones, IA, produtos químicos e soluções sustentáveis.

Sustentabilidade

Uma das iniciativas de destaque da feira é a jornada para preservar biomas, que consiste na compensação de cada metro quadrado de estande com um metro quadrado de floresta em pé. A iniciativa, em parceria com a empresa We Stand, será desenvolvida por meio de biocréditos. Com o BioCrédito por m², os expositores da Higiexpo irão reverter recursos para a regeneração de biomas da Amazônia e a Mata Atlântica. A Abralimp também fará a compensação dos espaços comuns e os visitantes, por sua vez, podem adquirir biocréditos e contribuir com a ação. Tudo vai acontecer no espaço Arena Sustentável, que reunirá ainda ONGs como a Teto e G10 Favelas, que receberão, após a feira, materiais e móveis utilizados pelos expositores nos estandes para serem destinados a famílias em situação de vulnerabilidade.

As Ongs Ohquideia e Tampinhas que Curam são as outras entidades que estarão na Arena Sustentável. Enquanto a primeira atua no resgate de orquídeas descartadas, que posteriormente são distribuídas em palestras e workshops, criando mini-orquidários nos espaços de parceiros, a segunda irá arrecadar tampinhas plásticas e lacres de bebidas em lata doados pelos visitantes da Higiexpo.

Por conta das ações de sustentabilidade, esta edição da feira Higiexpo conquistou o Selo Carbono B, que reconhece os eventos que promovem a preservação dos biomas e a redução de resíduos.

Também como atração do estande Arena Sustentável, o comandante Hamilton Alves da Rocha, conhecido pela cobertura pioneira de helicóptero para diversas emissoras de TV, autografa dia 14 de agosto, às 16h, o livro “A corrida de 50 milhões que eu venci”, que relata sua história inspiradora e filosofia de vida. Atualmente, Hamilton dedica parte do seu tempo e experiência em projetos educativos.

Cursos e palestras gratuitas

A feira conta com uma extensa grade de conteúdo para os visitantes, distribuídas em diferentes áreas do São Paulo Expo. Serão mais de 65 horas de conteúdos em que os participantes terão a oportunidade de se aprofundar em diferentes temas relacionados ao setor de limpeza profissional. Na "Área do Conhecimento amarela", os próprios expositores irão compartilhar conhecimento sobre as necessidades do mercado, procedimentos, melhores práticas e as novidades em produtos e serviços.

Já na área do conhecimento verde, os temas são sobre sustentabilidade, desenvolvimento de pessoas, processos técnicos, legislação, o futuro do mercado de limpeza, entre outras. Em paralelo, acontecerão minicursos na Área do Conhecimento Azul, ministrados pela Fundação Uniabralimp e Centro de Treinamento, Capacitação e Formação do Setor de Asseio e Conservação (Cecaf). Além das Áreas do Conhecimento com conteúdos gratuitos, a feira contará com o Congresso Higicon e o Congresso Educacional ISSA.

“Mistura explosiva de produtos de limpeza”

A ABIPLA – Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes de Uso de Doméstico e de Uso Profissional terá um estande em parceria com o CFQ – Conselho Federal de Química. As entidades apresentarão o jogo Mistura Explosiva, que aborda os riscos de realizar misturas de produtos de limpeza.

De forma lúdica, o jogo de tabuleiro explica a importância de se utilizar apenas saneantes aprovados e regulamentados pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a necessidade de se atentar aos rótulos e como a mistura de produtos, aparentemente inofensivos, pode danificar superfícies, prejudicar a limpeza e até produzir gases tóxicos. Em um dos exemplos do jogo, o participante é penalizado por criar clorofórmio gasoso a partir da mistura de álcool e água sanitária, dois itens comuns e seguros na limpeza, mas que não devem ser misturados.

Campeonato de limpadores de vidro

A competição visa promover a categoria profissional de limpadores de vidros e reconhecer os melhores profissionais do mercado. Pela primeira vez, esta edição do campeonato contará com categorias separadas para limpadores do sexo feminino e masculino. Inspirado em competições semelhantes realizadas nos Estados Unidos e Europa, o torneio contará com três folhas de vidro, cada uma com 1.15×1.15, que deverão ser perfeitamente limpas no menor tempo possível durante a feira.

Os participantes terão três chances de executar os movimentos para a limpeza, que deve ser efetuada rapidamente e da forma mais eficaz. Detalhes no vidro que, porventura, ficarem sem limpeza farão com que o participante perca pontos no torneio. Os três primeiros colocados de cada dia estarão classificados para a disputa final, a ser promovida no último dia da feira. O grande vencedor representará o Brasil no Campeonato Mundial dos Limpadores de Vidro.

Essas e mais atrações voltadas para o mercado de limpeza profissional estarão presentes na 28 ª Higiexpo. As inscrições para a feira estão abertas pelo site da Higiexpo.