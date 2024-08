Marketing de Performance: tecnologia impulsiona resultados

O crescimento contínuo do ecommerce impõem que as marcas diversifiquem suas táticas de marketing. A Abcomm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico) projeta um aumento de 10% nas vendas online em 2024 em comparação ao ano passado.

As estratégias de marketing de performance surgem como uma ferramenta para alavancar as vendas e permitem que as empresas direcionem seus esforços e investimentos de forma mensurável, com foco em resultados concretos para otimizar campanhas, aumentar a visibilidade, atrair clientes qualificados e, consequentemente, impulsionar as vendas e a rentabilidade do negócio.

Neste cenário a Cityads, plataforma digital de soluções para marketing de performance, tem trabalhado com grandes varejistas através de um mix de formatos, para desktop e mobile, campanhas de topo ou fundo de funil, com metas de vendas ou instalação, além de contar com mais de 150 mil sites parceiros.

Com a capilaridade de sua rede de afiliados nos mais diferentes nichos, é possível desenhar uma estratégia em conjunto com os anunciantes desde o planejamento até ao alinhamento de expectativas e objetivos trabalhando como um parceiro de negócios.

“Possuímos um canal de comunicação rápido com a Cityads que nos entrega uma alta performance e onde trocamos insights diários que nos ajudam a evoluir.” comenta Jean Borges, Coordenador de E-commerce da Clamed, que trabalha no dia a dia com a Cityads.

Os resultados são mensurados em tempo real, sendo possível realizar uma flash sales e liquidar um estoque de 10 mil unidades de fraldas em apenas uma manhã trabalhando com uma rede de afiliados bem segmentada. “A velocidade para alcançar a meta foi uma grande supressa para nós.”, finaliza o executivo.

Com 13 anos no mercado brasileiro, a Cityads tem investido cada vez mais em tecnologia e na proximidade com os anunciantes para garantir os resultados positivos para o ecommerce.

Website: https://cityads.com/main