06/04/2024; CEU Casa Blanca; Grupos Raiow Rainhas; Trinca; Luz e Alegria no mundo do circo; 1, 2, 3 e J..;

O projeto Sorrisos Nos CEUs estará nos meses de agosto e setembro de 2024 com uma missão: de maneira totalmente gratuita e acessível levar para dentro das escolas, experiências artísticas que colaboram para a construção de conhecimento e que respeitam as características socioculturais das comunidades, crianças, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social.

Os eventos estão programados para acontecer aos sábados, em 08 bairros com os menores índices de desenvolvimento humano educacional da cidade de São Paulo (IDH-E). Ocupando os diferentes equipamentos integrados aos CEUs (Centros Educacionais Unificados), o projeto desenvolve uma programação teatral abrangente, democrática e diversa.

"Levar Cultura para regiões de alta vulnerabilidade social é tentar minimamente promover justiça social através da arte. Todos nós, Tietê Plaza, SYN e Instituto SYN estamos muito contentes com este projeto e com a transformação que Sorrisos Nos CEUs pode realizar", afirma Grasiela Caldeira, Coordenadora de Responsabilidade Social do Instituto SYN.

Proporcionar o primeiro contato com atividades de educação artística a quem não tem acesso, oferecer oportunidade e incentivo a todos, são caminhos importantes para a instrução das gerações futuras. E nesta edição o Sorrisos Nos CEUs visa impactar positivamente mais de 20 mil visitantes.

Serviço





Programação completa: www.sorrisosnosceus.com.br





Período: 10/08/2024 a 28/09/2024

Horário das atividades: 10h30 às 16h

Classificação Etária: Livre

Festival Sorrisos Nos CEUs





Apresentação: Tietê Plaza Shopping



Apoio Institucional: SYN e Instituto SYN



Realização: Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo

