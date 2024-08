A stylized cartoon house for sale rising up from a mobile phone. Concept of modern real estate. Buying and selling home online. 3D rendering.

É comum amigos e familiares avisarem que possuem um imóvel residencial para alugar e usar as redes sociais e demais canais de contato para conseguir uma “ajudinha” para encontrar um inquilino de confiança. E a proposta da APSA, empresa de gestão de propriedades urbanas, é dar uma comissão por isso. Com atuação no mercado de locação em cinco estados: Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Ceará e na capital Belo Horizonte, a APSA possui mais de 8 mil imóveis em sua carteira de locação.

Cada indicação bem-sucedida na plataforma Indica APSA - após o proprietário assinar o termo de autorização e o imóvel entrar em divulgação – dá direito a um prêmio imediato de R$ 100 e caso a propriedade seja alugada, quem indicou garante também outro prêmio de 10% do valor do aluguel, no primeiro mês. E não há limite de indicações.

O programa, criado no ano passado, foi aprimorado em 2024, e agora, quem indica imóveis, pode acompanhar todo o processo de forma mais simples. “Uma das grandes vantagens dessa atualização que fizemos é a possibilidade de acompanhar todo o processo pelo aplicativo ou pelo site, tornando a experiência ainda mais acessível, transparente e interativa. Também será possível compartilhar facilmente pelo WhatsApp, ampliando ainda mais as oportunidades de indicação e renda extra”, destaca Renata Braga, coordenadora comercial e especialista em imóveis da APSA.

Existem duas formas de ganhar com a plataforma. O primeiro passo a quem deseja participar é se cadastrar pelo site e depois fazer as indicações, inserindo os dados de contato do proprietário e o endereço completo do imóvel. Depois basta acompanhar o processo, que é atualizado em tempo real. Já a segunda forma é compartilhar um link do programa para o proprietário. Assim que ele cadastrar, e a propriedade for publicada, quem indicou, ganha.

Sobre a APSA - Criada em 1931, a APSA é uma das maiores empresas do Brasil em soluções para o viver bem em propriedades urbanas. No mercado nacional de administração de condomínios conta com uma carteira de mais de 100 mil imóveis distribuídos em mais de 3 mil condomínios. Em locação, são cerca de 9 mil imóveis administrados. A APSA também atua com compra e venda de imóveis. E possui rede de atendimento espalhada por várias capitais do país – Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife, Fortaleza e Maceió.

Website: https://apsa.com.br/