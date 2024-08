Sesc Mesa Brasil comemora 30 anos com parceria inédita

O Sesc Mesa Brasil conecta, desde 1994, doadores e instituições sociais, distribuindo alimentos e promovendo ações educativas sobre alimentação. Este ano, o programa completa três décadas de atuação e, dentre as ações comemorativas, está uma parceria inédita com o Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo (Sincovaga) que tem o propósito de fortalecer a rede de solidariedade e cidadania.

A partir de 12 de agosto, todas as unidades do Sesc São Paulo na capital, grande São Paulo, interior e litoral tornam-se pontos de arrecadação de alimentos não perecíveis, que serão destinados a instituições sociais atendidas pelo programa Sesc Mesa Brasil. Só em 2023, no estado de São Paulo, o Sesc Mesa Brasil arrecadou seis toneladas de doações (alimentos, produtos de higiene, limpeza e outros), que atenderam 1.200 instituições sociais.

Unindo esforços nessa importante ação de segurança alimentar, o Sincovaga mobilizou seus representados, a fim de implementar pontos de arrecadação de doações de alimentos nos estabelecimentos comerciais situados nos municípios de São Paulo, Osasco e região e Jundiaí e região.

“Evitar o desperdício e promover a distribuição igualitária de alimentos são princípios que o Sincovaga defende e compartilha. Com a credibilidade do Sesc, o Mesa Brasil estabelece a conexão entre as empresas que querem doar alimentos e as instituições sociais que os utilizam. A iniciativa cria uma rede de solidariedade para tentar erradicar a fome que ainda persiste, motivo de vergonha para o nosso país”, diz o presidente do Sincovaga, Alvaro Furtado.

“A fome é um sintoma cruel das desigualdades vigentes no país. Uma parcela da população não tem acesso regular ao alimento, apesar de ser um direito básico. O papel desempenhado pelo Sesc nessa frente primordial não se propõe resolver o problema da fome, e sim atuar como indutor de transformações no panorama alimentar da nação. Para isso, é essencial a parceria com organizações do comércio e da indústria, junto a empresários cientes de seu papel social”, destaca Luiz Deoclecio Massaro Galina, diretor do Sesc São Paulo.

Ações educativas

Em conjunto, nos meses de agosto e setembro, as atividades educativas sobre alimentação adequada e saudável, voltadas às instituições sociais atendidas pelo programa, estarão abertas à participação do público em geral.

Seminário Internacional

No dia 6 de agosto, o Sesc e The Global FoodBanking Network (GFN) realizam o Seminário Internacional “Sistemas Alimentares: Oportunidades para Combater a Fome e o Desperdício no Brasil”. O evento reúne pesquisadores nacionais e internacionais, e representantes do poder público e da iniciativa privada, para debater desafios da insegurança alimentar.

Na ocasião, será apresentado o Atlas Global de Política de Doação de Alimentos, pesquisa de GFN e Harvard Law School, realizada por meio de uma parceria com o Sesc, que analisa leis e políticas que afetam a doação de alimentos em todo o mundo, com recomendações para fortalecer estruturas e adotar novas medidas que estimulem o reaproveitamento de alimentos e o combate à fome. O evento, no Sesc Belenzinho, é aberto ao público e gratuito. As inscrições poderão ser feitas a partir de 25 de julho em www.sescsp.org.br/seminariosistemasalimentares

Festival Sesc Mesa Brasil

Nos dias 10 e 11 de agosto, shows e espetáculos convidam ao encontro, à celebração e à doação de alimentos. A programação é gratuita e acontece em todas as unidades do Sesc na capital, grande São Paulo, interior e litoral.

Mais informações nos sites www.sescsp.org.br/festivalsescmesabrasil e www.sescsp.org.br/sescmesabrasil30anos ou pelo e-mail campanhasescmesabrasil@sescsp.org.br

Website: http://www.sescsp.org.br/sescmesabrasil30anos