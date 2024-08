Leilão solidário do Sansão com 31 releituras

Trinta e uma releituras do escudeiro da personagem Mônica, criadas por estilistas brasileiros, serão leiloadas em prol da educação e dos direitos de crianças com deficiência.

À frente deste leilão estão as irmãs Carolina Sodré Santoro e Mariana Sodré Santoro Batochio, conhecidas como As Leiloeiras. O leilão foi organizado por Mauricio de Sousa Produções e o UNICEF, em parceria com Blue Note e Blendpaper.

A iniciativa busca arrecadar recursos para promover uma educação inclusiva de qualidade nas escolas públicas. Por isso, toda a renda arrecadada será destinada a iniciativas do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em conjunto com o Instituto Rodrigo Mendes (IRM).

Como participar do leilão do Sansão?

O leilão online já está aberto e o encerramento acontece dia 12 de agosto. Para participar, é necessário se cadastrar no site leilaosansao.sodresantoro.com.br. O lance inicial estipulado é de R$ 10 mil para cada uma das peças customizadas por renomados estilistas brasileiros.

No último dia, um evento exclusivo para convidados marcará o encerramento do leilão da Sodré Santoro Leilões. Independentemente disso, todos poderão acompanhar a transmissão ao vivo pela internet.

No mercado desde 1979, a Sodré Santoro tem leilões diários de veículos, imóveis, materiais e equipamentos e leilões especiais.

Itens exclusivos para o Leilão

Para a criação dos Sansões, o personagem recebeu o acréscimo de cores e de outros materiais além da tradicional pelúcia. Entre os participantes estão nomes como Priscilla e Camilla Macedo, Carol Barreto, Dani, Gabriel, Isa – Isaac Silva Brands, Luiza Mallmann, Meninos Reis, Olé Rendeiras, Priscilla, Ronaldo Fraga e Walério Araújo.

Antes de seguirem para leilão, as releituras do coelho Sansão fizeram parte de uma exposição itinerante que passou por diversas cidades brasileiras. Esta ação contou com o apoio da Panini e da GOL.

Iniciativas como esta com participação da Sodré Santoro Leilões, contribuem para o desenvolvimento de projetos que podem ajudar a mudar o cenário da educação e dos direitos de crianças com deficiência.

Em 2007, o fundo nomeou a personagem Mônica como embaixadora no Brasil. A iniciativa utiliza a imagem da menina do vestido vermelho, famosa no país para se comunicar com crianças e adolescentes e, com isso, transmitir valores como amizade, justiça, respeito à diversidade, entre outros.

Website: http://leilaosansao.sodresantoro.com.br