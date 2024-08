Mato Grosso do Sul recebe apoio jurídico no Vale da Celulose

Nos últimos três anos, foi visualizado o desenvolvimento do Projeto Cerrado em Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, que consiste na nova fábrica de celulose da Suzano. A fábrica de Ribas, como foi apelidada, recentemente entrou em operação, com investimento total de mais de 22 bilhões de reais, o que culminou em um aumento de 20% na capacidade de produção da empresa, de acordo com David Feffer, presidente da Suzano Holding S.A.

O feito demandou esforços de operadores do direito público e privados na região de Ribas do Rio Pardo, algo igualmente esperado em diversas localidades do estado em virtude de outros investimentos do setor, como é o caso do Projeto Sucuriú, com desembolso anunciado de 15 bilhões de reais pela Arauco, na cidade de Inocência.

“Neste cenário, não se pode deixar de notar o aumento de trabalho e desafios no campo jurídico das localidades afetadas pelos investimentos em celulose. A reconfiguração da matriz econômica local provocou todo tipo de negócio, oportunidade e adversidade para solução dos operadores do direito em atuação na região”, destaca o advogado Guilherme Tabosa.

O cenário ainda tem previsão de mais oportunidades, visto as projeções de crescimento mundial no mercado de celulose, enquanto Mato Grosso do Sul se destaca como líder da produção da matéria-prima, reforçando a necessidade de assessorias jurídicas com know-how no mercado local.

Vale lembrar que a cidade de Ribas do Rio Pardo, com aproximadamente 25 mil habitantes em 2020 (IBGE), foi procurada por mais de 10 mil trabalhadores diretos no pico das obras, além dos prestadores de serviços terceirizados e variados empresários de todos os portes, demandando imóveis urbanos para habitação, logística, serviços e comércios, na mesma medida que os imóveis rurais ganharam novas expectativas de negócios, o que aumentou a procura para equilíbrio nas especulações, regularização, assessoria e prevenção nas transações imobiliárias.

Ocorre que as soluções jurídicas no campo imobiliário são apenas um dos ramos fortemente impactados, pois no cenário de rápido desenvolvimento quase todas as áreas do direito estão sob elevada demanda. “Não se pode ignorar a necessidade geral de especialistas nas matérias ambientais, trabalhistas, cível e penal”, comenta Tabosa.

O advogado também acrescenta que “merece destaque o aumento de demanda para as assessorias tributárias e de planejamento sucessórios, considerando aqueles que são os novos beneficiários dos negócios envolvendo a cadeia produtiva da celulose”.

Serviço:

Guilherme Tabosa Advogado

OAB/MS 17880



Contato:

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/gtabosa-adv/

Email: gtabosa@gtabosa.adv.br

Telefone: (67) 3305-0737