O governo federal lançou recentemente o programa Voa Brasil, destinado a facilitar o acesso ao transporte aéreo para aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ele busca oferecer até 3 milhões de passagens aéreas por um valor máximo de R$ 200, visando beneficiar aposentados que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses.

O anúncio do programa foi realizado em uma cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e do presidente do INSS, Alessandro Stefanutto. A iniciativa foi apresentada como uma forma de democratizar o transporte aéreo, permitindo que aposentados tenham a oportunidade de viajar por valores acessíveis.

Detalhes do Programa

O Voa Brasil tem como objetivo proporcionar uma oportunidade que muitas vezes é financeiramente inacessível, tanto que, em vários casos, tendem a fazer uso de empréstimo para aposentado para alcançar esse sonho. As passagens serão disponibilizadas para todos os aposentados do INSS, sem restrições de renda. Até mesmo aqueles que recebem o teto previdenciário de R$ 7.786,02 podem se qualificar para o programa.

Para participar, os aposentados devem cumprir alguns requisitos, como não ter viajado de avião nos últimos 12 meses. Essa verificação será feita através do sistema Gov.br, que mantém um cadastro unificado do governo federal. Portanto, os beneficiários devem estar cadastrados ou criar uma conta Gov.br para acessar o programa e buscar as passagens disponíveis.

Após a seleção da passagem, a compra será finalizada diretamente no site da companhia aérea, garantindo a segurança do processo.

É importante frisar que o programa é destinado apenas aos aposentados, portanto, quem é representante legal do INSS não pode, a princípio, participar do Voa Brasil.

Impacto do Programa

Muitos beneficiários do INSS não possuem meios financeiros para custear viagens aéreas, o que limita suas possibilidades de lazer e visitas a familiares. Com o programa, essas barreiras financeiras são reduzidas, permitindo que os aposentados realizem viagens a um custo mais acessível.

Na fase inicial, o foco será nos aposentados do INSS, que somam aproximadamente 23 milhões de pessoas no país. Desses, cerca de 95% recebem até dois salários mínimos. O Ministério de Portos e Aeroportos planeja lançar a segunda fase do programa no primeiro semestre de 2025, contemplando estudantes de instituições públicas de ensino.

Benefícios do Voa Brasil

O Voa Brasil traz diversos benefícios aos aposentados do INSS, ao facilitar a mobilidade e contribuir para a qualidade de vida dessa população. O programa permite que milhões de aposentados tenham a oportunidade de viajar de avião pela primeira vez.

Para o CEO da Carrera Carneiro, Corban especializado na concessão de empréstimo consignado com foco no conceito smart money, o Voa Brasil não apenas oferece passagens a preços acessíveis mas, principalmente, promove a democratização do transporte aéreo no Brasil. "A iniciativa possibilita que pessoas sem experiência prévia em viagens aéreas possam, pela primeira vez, utilizar esse meio de transporte, oferecendo uma nova forma de acesso e ampliando suas opções de mobilidade”.

Viajar proporciona aos aposentados experiências novas e enriquecedoras, contribuindo para a melhoria de sua qualidade de vida. A possibilidade de se deslocar para diferentes regiões do país permite que os aposentados visitem familiares, conheçam novos lugares e participem de atividades culturais e de lazer.

