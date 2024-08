O Medscape, fornecedor líder global de informações de saúde, lançou a Affinity™, uma nova plataforma proprietária de insights para analisar os padrões comportamentais de seus membros profissionais de saúde registrados. A Affinity™ oferece dados de uso orgânico quase em tempo real de uma associação de profissionais de saúde de mais de 13 milhões fora dos Estados Unidos. A plataforma foi projetada para ajudar terceiros a entender em quais conteúdos e tópicos os profissionais de saúde estão interessados e como suas preferências variam entre dispositivos, especialidades e países.

Apresentada por meio de painéis fáceis de usar, a Affinity™ usa dados do Medscape Global Network baseada em registro. Ela captura e canaliza a atividade do usuário e os dados de consumo dentro da rede para fornecer informações valiosas sobre os principais públicos. A Affinity™ oferece uma compreensão mais profunda das preferências digitais dos profissionais do Medscape, seja focando na ampla base de profissionais do Medscape ou em profissões específicas.

"O Medscape Global Network abriga uma quantidade significativa de dados de viagens e consumo on-line, acumulados ao longo de muitos anos e dezenas de milhões de sessões de usuários", disse Jeremy Schneider, diretor comercial do Medscape Global. "Agora, pela primeira vez, a Affinity™ disponibiliza informações agregadas sobre as preferências de conteúdo médico e o comportamento on-line externamente para os profissionais de marketing farmacêutico. Ao fornecer insights acionáveis em tempo real, os profissionais de marketing podem se adaptar rapidamente e tomar decisões estratégicas que aumentam sua eficácia e alcance gerais.”

Os insights da Affinity™ permitem que as organizações refinem suas estratégias e melhorem o envolvimento com os profissionais de saúde. Ao aproveitar os dados abrangentes que a Affinity™ oferece, as organizações podem adaptar seus esforços de conteúdo e divulgação com mais eficiência, garantindo que atendam às crescentes necessidades de seu público.

Mais informações sobre o Medscape Affinity™ estão disponíveis aqui: https://www.medscapeglobal.com/what-we-do/affinity-by-medscape/

Comunicado de imprensa completo disponível aqui: https://www.webmd.com/corporate/press/default.htm

