O iFood Pago, o banco dos restaurantes do iFood, é o mais novo integrante da Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD). Com cerca de 140 mil contas digitais ativas para restaurantes e mais de R$1,5 bilhão em crédito concedido, a instituição financeira apoia os estabelecimentos no gerenciamento de suas finanças, na contratação de soluções de crédito e também na adesão às tecnologias de pagamento.

A operação começou a se estruturar em 2019, com a oferta de pagamento via QR code, maquininha POS para o meio físico, crédito via parceiros e criação do iFood Benefícios, vale-alimentação e refeição do iFood. Com a pandemia, a demanda do setor por recursos financeiros aumentou e, com isso, a atuação se ampliou. Em junho de 2021, por meio de uma captação de R$ 100 milhões, a empresa começou a ofertar crédito para os restaurantes.

Ainda ocorreram outras duas expansões do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), amadurecendo as operações financeiras e, em junho deste ano, nasceu o iFood Pago, consolidando a visão do banco para os restaurantes, com o objetivo de fortalecer o ecossistema do setor de alimentação.

“O iFood não é apenas uma empresa online de delivery, e o iFood Pago reforça este posicionamento. Nosso objetivo é auxiliar na gestão financeira dentro e fora do salão e apoiar os estabelecimentos para que tenham os melhores resultados, vendam mais, reduzam seus custos para operar, ao levar crédito e gerar tráfego para as operações online e no estabelecimento físico”, explica Bruno Henriques, CEO do iFood Pago.

O iFood Pago lançou recentemente a Maquinona, solução de recebimento de pagamentos nos salões dos restaurantes, integrada ao delivery iFood e que oferece inteligência de dados com o uso de IA para que os restaurantes possam fazer campanhas de atração e retenção dos clientes, além de ações de marketing visando a melhora de sua performance, respeitando a privacidade dos consumidores.

“Hoje, já temos mais de 2.4 mil restaurantes utilizando o dispositivo. A previsão é de que, nos próximos meses, cerca de 5 mil maquininhas cheguem ao mercado, e a expectativa é ter cerca de 50 mil restaurantes operando com a Maquinona até março de 2025”, adianta Henriques.

Sobre a chegada à Associação Brasileira de Crédito Digital, o executivo destaca a importância da iniciativa. “A missão e o propósito da entidade têm total sinergia com o posicionamento de mercado do iFood Pago e, desta forma, acreditamos que é um movimento benéfico para todo o ecossistema de crédito nacional”, finaliza.

Na avaliação de Claudia Amira, diretora-executiva da ABCD, a associação do iFood Pago, que atende a um setor vital para a economia brasileira, reforça a representatividade da entidade nos debates e pleitos que envolvem o segmento de crédito digital.