Fresenius Kabi recebe recertificação de empresa sustentável

A Fresenius Hemocare Brasil, companhia do ramo da saúde, recebeu a recertificação Selo Verde de Empresa Ambientalmente Sustentável. O reconhecimento foi entregue em 30 de abril pela Prefeitura de Itapecerica da Serra (SP), na Grande São Paulo. Nesse município, a Fresenius Hemocare Brasil possui uma unidade especializada em tecnologia de transfusão e processamento do sangue.

De acordo com a prefeitura, o objetivo do certificado é destacar as empresas que atuam com responsabilidade e agem para ter o menor impacto ambiental possível em suas operações.

“O selo evidencia o compromisso com a sustentabilidade e ressalta a contribuição da Fresenius Hemocare Brasil para o crescimento da cidade”, explica Adilson Dubiela, Country Head Medtech.

No site oficial, a Fresenius Kabi disponibiliza as ações e os princípios que norteiam a sua política ambiental. A empresa informa que possui plantas certificadas pela ISO 14001 e ISO 50001 ? a primeira é uma certificação de boas práticas de gestão sustentável de forma geral, enquanto a segunda diz respeito à eficiência energética, ou seja, ao uso racional de recursos.

A Fresenius Hemocare Brasil também orienta constantemente seus colaboradores sobre o descarte correto de materiais e sobre o cumprimento das leis ambientais. Dubiela afirma que, após conquistar o selo, a empresa continuará reforçando o seu compromisso.

“Isso inclui o monitoramento constante das atividades, a implementação de medidas para redução do impacto ambiental, a participação ativa em projetos e iniciativas relacionadas à sustentabilidade. Além disso, a empresa deve estar aberta a atualizações e melhorias em suas práticas para garantir a manutenção desse compromisso ao longo do tempo”, declara.

A próxima avaliação será em 2026.

Fresenius Kabi

A Fresenius Kabi é uma subsidiária do grupo de saúde Fresenius SE & Co. KGaA, sediado na Alemanha com uma história que remonta a 1912. Suas atividades incluem a produção de medicamentos e tecnologias para infusão, transfusão, nutrição clínica, dispositivos médicos e biossimilares.

Em nível mundial, são cerca de 42 mil colaboradores da Fresenius Kabi, sendo dois mil no Brasil. Só na cidade de Itapecerica da Serra, onde ocorreu a entrega do Certificado Selo Verde de Empresa Ambientalmente Sustentável, trabalham 460 funcionários. Há ainda unidades em Aquiraz (CE), Anápolis (GO), Barueri (SP) e Itapevi (SP).

