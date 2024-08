A Cyble, líder mundial em inteligência de ameaças cibernéticas de terceira geração com tecnologia de inteligência artificial (IA) e proteção contra riscos digitais, tem o prazer de anunciar a nomeação de Ernest Fung como seu novo diretor financeiro (CFO).

Com uma vasta experiência em finanças corporativas e estratégias de investimento, Ernest traz ??para a Cyble conhecimento e liderança inestimáveis. Sua função será fundamental para aprimorar a estratégia financeira da empresa e impulsionar sua expansão global.

A distinta carreira de Ernest se estende por mais de duas décadas em vários setores. Anteriormente, atuou como diretor de investimentos do GoTo Group, a maior empresa de tecnologia da Indonésia, onde liderou a oferta pública inicial (IPO) de US$ 1 bilhão do GoTo e garantiu mais de US$ 1,3 bilhão em financiamento pré-IPO do GoTo. Ernest também atuou como diretor de investimentos da Tokopedia, a principal empresa de comércio eletrônico da Indonésia, onde liderou a fusão de US$ 18 bilhões com a Gojek para formar o Grupo GoTo. Antes de ocupar seus cargos de liderança na GoTo e na Tokopedia, Ernest liderou o Desenvolvimento Corporativo Internacional na JD.com, uma das maiores empresas de comércio eletrônico da China, e foi diretor de banco de investimento em tecnologia no Citigroup.

Beenu Arora, CEO da Cyble, declarou: "Estamos muito felizes em receber Ernest em nossa equipe executiva. Seu conhecimento da estratégia financeira para gerenciar empresas de alto crescimento será inestimávelàmedida que expandirmos nossas operações mundialmente."

Manish Chachada, COO da Cyble, acrescentou: "A experiência de Ernest em gestão financeira e sua visão estratégica serão cruciaisàmedida que expandimos nossas ofertas de produtos."

"Estou entusiasmado em fazer parte da Cyble, uma das empresas de segurança cibernética mais inovadoras do mundo", disse Ernest. "Estou ansioso para trabalhar em estreita colaboração com a equipe da Cyble para alcançar a visão da empresa."

Recentemente, a Cyble recebeu elogios significativos, incluindo a nomeação como Líder em Inovação na Frost Radar™: Cyber Threat Intelligence 2024 da Frost & Sullivan. A empresa também foi reconhecida em três relatórios do Gartner Hype Cycle™ para a categoria de Sistemas Digitais de Proteção contra Riscos (DRPS), apresentada no relatório Panorama de Gerenciamento da Superfície de Ataque (ASM) 2024 da Forrester e destacada como líder na lista de provedores de Monitoramento da Dark Web da G2.

Sobre a Cyble

A Cyble, empresa de inteligência contra ameaças cibernéticas de 3ª geração que mais cresce no mundo, oferece cobertura abrangente de adversários, infraestrutura, exposições, pontos fracos e alvos. Aproveitando a inteligência artificial (IA) e o aprendizado de máquina (ML), a Cyble fornece inteligência crítica para ajudar governos e empresas a proteger cidadãos e infraestrutura. Com sede em Atlanta, Geórgia, a Cyble também tem escritórios na Austrália, Malásia, Cingapura, Dubai, Arábia Saudita e Índia.

