A Ceres Power Holdings plc (CWR.L), líder no desenvolvimento de tecnologia de energia limpa, e a Denso Corporation ("Denso"), fabricante internacional de equipamentos originais (OEM), divulgam hoje mais informações sobre um contrato de licença de longo prazo para a fabricação de células eletrolisadoras de óxido sólido de propriedade da Ceres para aplicações de hidrogênio. A declaração fornece mais detalhes ao anúncio anterior feito em 22 de julho de 2024, destacando os termos desse acordo.

Garante outro parceiro OEM de nível internacional para a Ceres, com escala, experiência e recursos para fabricar equipamentos avançados para os setores de hidrogênio verde em constante crescimento

O acordo inclui receitas significativas para a Ceres ao longo de vários anos, com um perfil semelhante ao das licenças OEM anteriores da Ceres, incluindo taxas de licença, serviços de engenharia e hardware. Também prevê o pagamento de royaltiesàCeres sobre a produção comercial futura e a venda a clientes finais pela Denso

A Denso é uma empresa da Fortune 500, com sede em Kariya, Japão, que emprega mais de 160.000 pessoas em 35 países e regiões em todo o mundo. Seu objetivo é aproveitar a experiência em controle de sistemas e gerenciamento térmico que construiu no desenvolvimento de sistemas automotivos para desenvolver tecnologia nas áreas de produção de hidrogênio. Essa parceria permitirá que a Denso produza as gerações atuais e futuras da tecnologia de pilha da Ceres com a licença, alinhada ao objetivo de estabelecer uma cadeia de abastecimento de hidrogênio.

Phil Caldwell, CEO da Ceres, comentou: "Estou animado em anunciar nossa mais recente parceria com a Denso. Ela se baseia na estratégia da Ceres de colaborar com parceiros líderes em manufatura de alto volume, localizados em regiões onde a transição energética tem um forte impulso.

Como pioneiro do setor de hidrogênio em todo o mundo, o Japão pretende gerar investimentos em hidrogênio no valor de 15 trilhões de ienes nos próximos 15 anos, com referência específica aos setores de difícil descarbonização (hard-to-abate), incluindo a produção de aço, amônia e combustível sintético, para os quais a tecnologia de óxido sólido da Ceres, a melhor da categoria, é particularmente adequada, oferecendo vantagens competitivas distintas.

Ao continuar a licenciar nossa tecnologia para as principais empresas industriais, a Ceres e sua rede de parceiros estão fornecendo descarbonização em grande escala e ritmo".

