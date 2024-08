A Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), líder global em orquestração de cadeia de suprimentos de ponta a ponta, anunciou hoje que a CMI Foods, proprietária da popular cadeia de restaurantes Pollo Campero e uma das maiores empresas agroindustriais da América Latina, contratou a empresa para transformar suas práticas de gerenciamento de suprimentos, demanda e estoque,àmedida que a marca embarca em uma transformação digital para permitir um ambicioso plano de expansão geográfica.

O vasto portfólio da CMI Foods inclui operações de processamento e produção de alimentos, alimentos para animais e animais de estimação e restaurantes autônomos, incluindo o Pollo Campero e o PolloGranjero. Com o Kinaxis, a empresa em rápida expansão poderá conectar todos os dados, pessoas e processos de sua cadeia de suprimentos em um só lugar, e lidar com interrupções para que seus produtos cheguem às mãos dos clientes com mais eficiência.

“Estamos entusiasmados com a perspectiva que a Kinaxis trará para nossa cadeia de suprimentos, que é um elo críticoàmedida que ampliamos nosso portfólio de produtos e expandimos para mercados anteriormente não atendidos”, disse Marco Matouk, diretor sênior de Transformação e Digitalização da CMI Foods. “A parceria aumentará nossa capacidade de entregar produtos alimentícios de qualidade aos nossos clientes, ao mesmo tempo em que promovemos a sustentabilidade em nossas operações”.

“Estamos ansiosos para trabalhar com a equipe da CMI Foods e fazer parte dessa jornada emocionante de transformação da cadeia de suprimentos”, disse Claire Rychlewski, diretora de Vendas da Kinaxis. “A demanda por mudanças fundamentais na gestão das cadeias de suprimentos continua crescente, e nossa capacidade de fornecer verdadeira transparência de ponta a ponta será uma parte essencial do crescimento e sucesso deles”.

Para saber mais sobre a Kinaxis e suas soluções de gerenciamento da cadeia de suprimentos, acesse Kinaxis.com.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder mundial em orquestração moderna de cadeias de fornecimento. Atendemos a cadeias de fornecimento e pessoas que as gerenciam a serviço da humanidade. Marcas internacionais renomadas confiam em nosso software, a fim de proporcionar a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Combinamos nossa técnica de simultaneidade patenteada com um enfoque de IA centrado no ser humano para capacitar empresas de todos os portes a gerenciar suas redes de cadeias de fornecimento de ponta a ponta, desde o planejamento estratégico plurianual até a execução instantânea e a entrega final. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Source: Kinaxis

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240806915370/pt/

Relações com a Mídia

Jaime Cook | Kinaxis

jcook@kinaxis.com

289-552-4640

Relações com Investidores

Rick Wadsworth | Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

613-907-7613