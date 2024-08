Transações de M&A somam R$101,5bi no 1o semestre de 2024

No primeiro semestre de 2024, o mercado de fusões e aquisições no Brasil movimentou cerca de R$ 101,5 bilhões, de acordo com o relatório mais recente da TTR Data. Esse volume foi resultado de 747 transações, embora tenha representado uma queda de 26% em comparação com o mesmo período de 2023. Entre essas transações, 49% tiveram seus valores divulgados e 76% já foram concluídas.

Nestor Casado, CEO da Capital Invest, uma das principais Boutiques de M&A do Brasil, analisa o cenário atual para fusões e aquisições no país. Casado destaca que apesar da redução no volume de transações, o mercado brasileiro continua atraente para investidores estrangeiros devido ao seu tamanho e potencial.

"No entanto, para que o Brasil mantenha sua relevância em M&A na América Latina, será crucial avançar em direção a uma maior clareza no sistema tributário, políticas fiscais mais responsáveis e maior segurança jurídica. Estes são os fatores que poderão sustentar e até potencializar o apetite dos investidores internacionais no futuro próximo", completa Casado.

Essa análise reforça a importância de ajustes estruturais e regulatórios para o Brasil continuar sendo um destino competitivo e atraente para um maior volume de investimentos em fusões e aquisições.

O setor de Internet, Software e Serviços de TI destacou-se como o mais dinâmico no período, com 159 transações, apesar de uma redução de 12% em relação ao ano passado. Segundo o CEO da Capital Invest, esse setor se mantém como um dos mais demandados para fusões e aquisições devido à sua alta capacidade de inovação e escalabilidade.

O cenário de transformação digital acelerada, enfrentado por empresas de todos os setores, impulsionou uma demanda crescente por soluções tecnológicas. "Empresas que oferecem software avançado e serviços de TI têm se mostrado fundamentais para a adaptação e eficiência dos negócios, o que justifica o alto nível de atividade de M&A nesse segmento", destaca o especialista.

No contexto internacional, as empresas brasileiras mostraram uma preferência por investir nos Estados Unidos, com 11 transações totalizando R$ 5,6 bilhões. O México e a Colômbia também foram destinos notáveis, cada um com seis operações. Em termos de investimentos no Brasil, os Estados Unidos lideraram com 77 transações, seguidos pelo Reino Unido com 18.

Entretanto, as aquisições feitas por empresas norte-americanas no Brasil diminuíram 6% em relação ao ano passado. Em contraste, as aquisições estrangeiras nos setores de Tecnologia e Internet cresceram 9%.

Para Nestor Casado, o aumento dos investimentos estrangeiros em tecnologia e serviços de TI no Brasil reflete a confiança global na capacidade do país de gerar e absorver inovações tecnológicas. "A digitalização das empresas e a necessidade de soluções tecnológicas avançadas estão atraindo capital internacional, pois investidores buscam aproveitar o potencial de crescimento desses mercados emergentes e suas oportunidades de longo prazo", completa o expert.

