BOSTON, Aug. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Duck Creek Technologies, provedora de soluções inteligentes que vem definindo o futuro de propriedades e acidentes (P&C) e seguros em geral, anunciou hoje a disponibilidade geral de Policy with Active Delivery, uma solução completa que dispensa a necessidade de atualizações e permite com que seguradoras de P&C forneçam produtos de seguro em escala em tempos de rápidas inovações e crescimento voltados ao consumidor.



A Policy with Active Delivery é uma solução nativa da nuvem que aproveita o potencial, escalabilidade e segurança da nuvem Azure para entregar atualizações de produtos quinzenais. Essas atualizações são aplicadas automaticamente, garantindo que não haja interrupções nas operações de uma seguradora, enquanto dispensa a necessidade de recursos adicionais e custosos para gerir atualizações massivas. Todas as atualizações são "sinalizadas por recurso", possibilitando às seguradoras decidir quando ativá-las, garantindo que não haverá impacto ao seu ambiente de produção.

A Policy with Active Delivery também oferece ferramentas low-code de configuração, um ambiente de desenvolvimento integrado para produtos de seguros e conteúdo pré-criado para várias linhas de negócios, permitindo às seguradoras competir no mercado mais rapidamente, aumentando a eficiência operacional e melhorando a satisfação do cliente.

"Estamos empolgados em apresentar Policy with Active Delivery, uma solução inovadora que define um novo padrão para administração de políticas no setor de P&C," disse Jess Keeney, diretora de produtos e tecnologia da Duck Creek Technologies. "Com a Active Delivery, as seguradoras podem liberar seus recursos de TI para focar em inovação, ao invés de manutenção, e atender às necessidades crescentes de seus clientes e agentes com destreza e agilidade. A Policy with Active Delivery é a expressão máxima da nossa visão de simplificar a tecnologia de seguros e capacitar nossos clientes a alcançar seus objetivos de negócios."

Para impulsionar eficiências operacionais, a Policy with Active Delivery automatiza os processos manuais ao aproveitar as ferramentas low-code de configuração para obter atualizações ágeis e maior velocidade para a comercialização de novos produtos. Essas eficiências traduzem-se em taxas de despesas reduzidas, desempenho operacional central melhorado e escalabilidade aprimorada para lidar com volumes mais altos sem problemas.

A plataforma suporta acesso a omnicanal, atendendo às expectativas de autoatendimento dos clientes, agentes e dos corretores também. Também aumenta o desempenho da subscrição, implementando processamento baseado em regras e fluxos de trabalho dinâmicos, garantindo resultados consistentes e otimizados.

A Duck Creek Technologies é a fornecedora de soluções inteligentes que define o futuro do setor de seguros patrimoniais e de acidentes (P&C), bem como seguros gerais. Nossa plataforma abriga sistemas de seguros modernos, permitindo que a indústria capitalize o poder da nuvem para executar operações ágeis, inteligentes e duradouras. Autenticidade, propósito e transparência são valores fundamentais para a Duck Creek, e acreditamos que os seguros devem estar disponíveis para indivíduos e empresas quando, onde e como eles mais precisarem. Nossas soluções líderes de mercado estão disponíveis de forma independente ou como um conjunto completo e todas estão disponíveis através do Duck Creek OnDemand. Visite www.duckcreek.com para saber mais. Siga a Duck Creek em nossas redes sociais para as informações mais recentes – LinkedIn e X.

