Dia da Cerveja: Grupo Petrópolis lança "Mundo da Cerveja"

Em comemoração ao Dia Internacional da Cerveja, celebrado na primeira sexta-feira de agosto, o Grupo Petrópolis lança a série “Mundo da Cerveja”. A produção voltada aos apreciadores da bebida explora o universo cervejeiro, oferecendo uma visão detalhada sobre a história da bebida alcoólica mais consumida do mundo, seu processo produtivo, desde a escolha de ingredientes, até as escolas e as características dos diferentes estilos de cerveja. Com cinco módulos, com um total de 38 episódios, a série é apresentada por especialistas no assunto e pelos mestres cervejeiros do Grupo Petrópolis.

Mais do que uma celebração à arte de se produzir a bebida, a série "Mundo da Cerveja" busca esclarecer ao público em geral, de forma didática, dúvidas que possam ter em relação à bebida. “Queremos proporcionar uma experiência rica e educativa, mostrando a complexidade e a arte envolvidas na produção de cervejas de alta qualidade”, afirma Diego Gomes, mestre cervejeiro e diretor industrial do Grupo Petrópolis. “Buscamos mostrar, também, a paixão e a dedicação de quem está diretamente envolvido na produção de cervejas, em busca da excelência”, completa.

Com módulos que abordam diferentes aspectos da bebida, e episódios de curta duração, a série apresenta tanto os aspectos técnicos da produção, a tradição cultural da história da cerveja quanto os aspectos que permeiam a produção cervejeira – seja de forma artesanal, seja numa indústria de grande porte.

A série “Mundo da Cerveja” foi produzida pela equipe da TV Ação, grupo de profissionais do Grupo Petrópolis dedicado exclusivamente à produção audiovisual. Os episódios foram gravados em diferentes locais, como plantações de cevada e de lúpulo, o Centro Cervejeiro da Serra – microcervejaria do Grupo Petrópolis localizado em Teresópolis-RJ, onde são desenvolvidas as cervejas especiais do portfólio da empresa – e as fábricas em Uberaba-MG e Boituva-SP.

Os episódios são apresentados pelos especialistas:

Álvaro Nogueira, mestre cervejeiro pela Doemens Akademie – Munique (Alemanha) e responsável pelo Laboratório Central de Qualidade Assegurada do Grupo Petrópolis;

Amanda Reitenbach, fundadora do Science of Beer Institute;

Ana Paula Nicolino, sommelière de cervejas e especialista em análise sensorial do Grupo Petrópolis;

Bruna Nunes, sommelière de cervejas e analista de controle e qualidade do Grupo Petrópolis;

Diego Gomes, diretor Industrial do Grupo Petrópolis e mestre cervejeiro e malteiro pela Doemens Akademie (Alemanha);

Eduardo Melo, técnico cervejeiro pelo Senai Vassouras (RJ) e mestre cervejeiro pela VLB Berlim (Alemanha), gerente industrial do Grupo Petrópolis;

Eduardo Zaio, mestre cervejeiro pela VLB – Berlim (Alemanha) e gerente de Processos no Grupo Petrópolis;

Leandro Silva, mestre cervejeiro pela VLB – Berlim (Alemanha) e gerente de processos no Grupo Petrópolis;

Nerci Kunrath, técnico cervejeiro formado pelo Senai Vassouras (RJ) e mestre cervejeiro pela Doemens Akademie – Munique (Alemanha) e diretor de Operações Industriais do Grupo Petrópolis;

Rüdiger Görtz, mestre cervejeiro pela TU Munique (Alemanha) e responsável pelo Centro Cervejeiro da Serra;

Sandro Gomes, fundador da Brassaria Ampolis e criador da cerveja Cacildis.

Os episódios da série estão disponíveis no canal oficial do Grupo Petrópolis no YouTube.

Sobre o Grupo Petrópolis

O Grupo Petrópolis é a única grande empresa do setor cervejeiro com capital 100% nacional. Produz as marcas de cerveja Itaipava, Petra, Black Princess, Cacildis, Cabaré, Weltenburger, Crystal e Lokal; a cachaça Cabaré; a vodca Nordka; as bebidas alcoólicas mistas Cabaré Ice e Blue Spirit Ice; os energéticos TNT Energy Drink e Magneto; os refrigerantes It!, Tik Tok e Tônica Petra; o isotônico TNT Sports Drink; e a água mineral Petra. O Grupo possui oito fábricas em seis Estados e mais de 160 Centros de Distribuição em todo o País, sendo responsável pela geração de mais de 22 mil empregos diretos. Para saber mais, basta acessar o link ou ir em @grupo.petropolis nas redes sociais.

