Indústria do concreto se reúne em São Paulo

A construção civil é um importante termômetro da economia e se as previsões da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil (CBIC) se concretizarem, 2024 deverá ser um ano positivo. Isto porque a entidade revisou o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do setor, de 1,3%, para 2,3%. Tal índice está acima das previsões do PIB brasileiro e tem como motivações principais as boas perspectivas de compras e lançamentos, a projeção do crescimento da economia brasileira, incluindo também os efeitos das adequações previstas para o programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). Além disso, dados recentes do SindusCon-SP apontam que a indústria gerou mais de 180 mil novos empregos só no primeiro semestre deste ano, uma alta de 6,58%.

Esses e outros fatores corroboram o otimismo do setor que estará reunido na 15ª edição do Concrete Show, que acontece entre os dias 6 e 8 de agosto, no São Paulo Expo, na capital paulista. “Superamos a marca de 400 expositores de diversas partes do mundo, reunidos em mais de 32 mil m²”, diz o gerente de produto do Concrete Show, Fernando D’Ascola.

Construção do conhecimento – Mais do que um evento de lançamento de produtos e serviços, o Concrete Show se confirma como um espaço de discussão de ideias e apresentação de pesquisas por meio do Congresso Construindo o Conhecimento que, neste ano, tem como tema central “O futuro do concreto na infraestrutura urbana”. Durante os três dias de evento, haverá uma programação formada por mais de 50 horas de palestras, painéis, congressos e seminário, que serão apresentadas simultaneamente em três espaços.

Realidade aumentada, BIM, inovações em materiais, inteligência artificial e sua aplicabilidade na indústria da construção, infraestrutura urbana, saneamento básico e a neutralização de carbono estão entre as temáticas do Congresso. Esta última, por sua vez, será uma palestra em espanhol proferida pelo diretor-presidente da Federacion Iberoamericana del Hormigón Premezclado (FIHP), Manuel Lascarro. “A escolha dos temas, palestrantes e painelistas procurou ser o mais abrangente possível a fim de, não apenas contemplar temáticas importantes da atualidade, mas que também pudesse acrescentar o máximo possível de informações aos participantes”, diz Fernando.

SERVIÇO

15º Edição do Concrete Show

Quando: de 6 a 8 de agosto de 2024

Horário: das 13h às 20h

Local: São Paulo Expo

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km - Vila Água Funda, São Paulo

Sobre o Concrete Show

O Concrete Show – que chega, em 2024, em sua 15ª edição no Brasil – é o braço latino-americano do circuito World of Concrete no mundo – evento internacional anual dedicado às indústrias de construção comercial de concreto e alvenaria – que congrega, ainda, o World of Concrete Asia, ExpoChiac, World of Concrete India, World of Concrete Europe e World Concrete Toronto Pavilion, organizado pela promotora global Informa Markets.

Com ênfase na indústria do concreto e em seus assuntos correlatos, além de fomentar o mercado, promove ao redor do mundo conteúdo técnico, networking e oportunidades de negócio, reunindo as últimas tecnologias e tendências do setor. O Concrete Show também se tornou uma plataforma de negócios específicos da cadeia produtiva da construção em concreto e tem como objetivo gerar relacionamentos e entregar conteúdos nos ambientes digital e físico.

