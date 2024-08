Aplicativos são alternativa aos planos de saúde

Cerca de 76% da população brasileira (152 milhões de pessoas) depende do SUS e apenas 51 milhões de brasileiros possuem planos de saúde. Os dados são da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que mostram que, apesar do avanço de 1,8% dos planos em 2023, a parcela de pessoas dependendo da saúde pública ainda é muito alta. As mensalidades são inviáveis para muitas famílias.

Uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), divulgada em 2018, mostrou que a grande maioria destas pessoas e seus dependentes só têm plano porque é um benefício oferecido pelas empresas que trabalham.

Já 11% dos beneficiários de planos (5,6 milhões de pessoas) pagam particular: 42% deles escolheram a operadora pela mensalidade mais acessível (e abrem mão de outras coisas em prol do plano), 33% selecionaram pela qualidade dos hospitais e clínicas e 22% foram por recomendação.

Tecnologias em saúde

Muitas tecnologias em saúde surgiram nos últimos anos para desafogar o sistema de saúde pública, ajudar no controle de doenças ou facilitar atendimento à sociedade. Um exemplo de aplicativo, que foi premiado recentemente, é o Saúde Já, da Prefeitura de Curitiba, no qual o paciente consegue marcar consultas e exames, acompanhar resultados, vacinação, e outros serviços sem precisar ir até a unidade de saúde. Da mesma forma funciona o app e-Saúde, da Prefeitura de São Paulo.

Outros aplicativos e plataformas, por exemplo, ajudam a saber o tempo de espera na emergência de hospitais, lembram o horário de tomar medicamentos, ajudam a controlar a diabetes e outras doenças, entre outros diversos benefícios.

Este foi o nicho de oportunidade para criação do Saúde S/A, uma alternativa premium aos planos de saúde, que possibilita atendimento particular, porém com mensalidades mais acessíveis que os planos.

O que é a Saúde S/A?

O Saúde S/A não é plano de saúde, nem clube ou cupom de descontos. É uma plataforma de venda de serviços de saúde, que também oferece terapias e serviços de bem-estar, incluindo até cirurgias plásticas. É um modelo de assistência mútua, em que a contribuição de todos ajuda a todos.

O aplicativo utiliza um sistema de crowdfunding, onde as assinaturas (mais em conta que nos planos) alimentam um fundo comunitário. A assinatura depende do sexo e idade do paciente. O valor para uma criança ou jovem até 18 anos, por exemplo, parte de R$ 74 mensais.

Além da assinatura, o usuário também paga pelos serviços que utilizar, porém em valores menores que no particular, subsidiados pelo fundo coletivo.

Se uma consulta particular custa R$ 300, por exemplo, o usuário do Saúde S/A pode chegar a pagar somente R$ 16 por ela. O restante (os outros R$ 284), quem paga ao médico é o fundo comunitário. Porém é preciso ressaltar que os valores oscilam conforme a assinatura (Gold ou Premium) e também a forma como o prestador de serviço configura o seu serviço no aplicativo.

Para comprar um serviço de saúde, basta entrar no aplicativo e escolher igual numa loja online: colocar no carrinho e finalizar a compra.

É possível escolher pelo mais barato, pela proximidade do endereço ou pelo médico, clínica ou hospital onde quer ser atendido. Depois da compra, é só ligar na clínica e agendar o atendimento, sem necessidade de liberar guias.

Diferenças - A diferença do Saúde S/A para os planos de saúde é que o plano oferece uma rede credenciada limitada. Em planos de saúde mais populares, por conta do baixo custo, a oferta de profissionais é menor e muitos não incluem exames mais complexos, emergência, cirurgias e internamentos. Nos planos com melhor cobertura, a rede credenciada é maior, porém o custo é alto.

No Saúde S/A, qualquer médico, clínica ou hospital pode se credenciar de forma fácil e rápida, sem burocracia. Isso leva os pacientes a terem acesso a uma gama muito maior de profissionais reconhecidos no mercado, clínicas e hospitais de alta qualidade.

O aplicativo também é interessante para o prestador de serviço (médico, clínica ou hospital), pois ele recebe igual uma consulta particular. E ele recebe em até 24 horas, sem taxa de antecipação, de cartão ou risco de glosa.

O aplicativo está disponível para celulares Android e, nos próximos dias, também estará nos dispositivos Apple.

Website: https://www.saudesa.com.br/