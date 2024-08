Brasil é 3° país com mais vendas farmacêuticas por ecommerce

O Brasil se posiciona como o terceiro maior mercado mundial de compras farmacêuticas online, de acordo com um recente estudo da IQVIA. A pesquisa revela que o país fica atrás apenas da Alemanha e dos Estados Unidos, e que 18% dos brasileiros compram medicamentos exclusivamente online. Além desse mercado, outro que cresce no e-commerce é o de suplementos.

Talles Lauton, bioquímico e confundador da Lauton Suplementos, comenta sobre o impacto desse comportamento no setor de suplementos. “O aumento das compras online demonstra uma maior confiança do consumidor nas plataformas digitais, o que começou com a pandemia. Isso é especialmente relevante para o mercado de suplementos, já que os consumidores buscam conveniência e acesso a uma ampla gama de produtos, assim como preços mais baixos”, afirma Talles.

Através do e-commerce, marcas de suplementos conseguem disponibilizar cupons de desconto e outras formas de fidelização, além de muitas realizarem vendas direto das fábricas. Assim, as lojas físicas não são capazes de competir, principalmente com a redução da desconfiança em lojas online.

Kennedy Lauton, nutricionista e Co-Fundador da Lauton Suplementos, acrescenta: "A popularização das compras online nos permitiu alcançar um público mais amplo e diversificado. As plataformas digitais oferecem uma experiência personalizada ao consumidor, com recomendações baseadas em suas necessidades individuais, o que tem sido um grande diferencial para o nosso crescimento no mercado."

Além disso, o e-commerce permite uma comunicação direta e eficaz com os clientes, possibilitando que as marcas eduquem os consumidores sobre os benefícios dos suplementos e suas melhores utilizações. “As ferramentas digitais proporcionam um canal direto para esclarecimento de dúvidas e fornecimento de informações detalhadas sobre os produtos. Isso não só aumenta a satisfação do cliente, mas também promove um uso mais consciente e seguro dos suplementos”, destaca Talles. Com isso, o mercado de suplementos online no Brasil continua a se expandir, impulsionado pela conveniência e confiança que o comércio eletrônico oferece.

Website: https://www.lauton.com.br/