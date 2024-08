A Guidewire (NYSE: GWRE) anuncia o lançamento do Kufri, sua mais recente atualização na nuvem, que estende o Guidewire HazardHub para mais 19 países, aprimora os processos de subscrição e faturamento, facilita as migrações para a nuvem e simplifica as experiências dos desenvolvedores.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240801227068/pt/

O HazardHub é o conjunto mais abrangente de dados de risco de propriedade e pontuação de risco de perigo no setor de seguros de P/C. As seguradoras usam os dados do HazardHub para subscrever com mais rapidez e precisão, além de melhorar a precificação.

“Este é um momento desafiador para as seguradoras de bens ao redor do mundo. Com o aumento de desastres naturais, requisitos regulatórios em evolução e a crescente complexidade da gestão de riscos, as seguradoras precisam de ferramentas robustas para tomar decisões informadas rapidamente”, disse Leo Tenenblat, vice-presidente sênior e gerente-geral da Guidewire. “Estamos satisfeitos em expandir o HazardHub para seguradoras na Europa, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul, fornecendo-lhes quatro índices de risco de perigos (inundação, incêndio florestal, vento e granizo) e 65 novos elementos de dados para avaliações mais detalhadas de riscos de propriedades”.

“HazardHub ajuda a Atrium a avaliar e gerenciar os riscos associados a propriedades residenciais e comerciais nos Estados Unidos”, disse Simon Lewis, chefe de Subscrição Digital e presidente da ARMS, Atrium Underwriters Ltd. “Estamos ansiosos para ver a expansão dos dados de risco e índices de perigo do HazardHub, pois confiamos nos dados e sabemos que isso ajudará a Atrium a tomar decisões de subscrição ainda mais perspicazes globalmente”.

O Kufri inclui vários recursos adicionais, proporcionando benefícios para:

Subscritores de linhas comerciais – Processos mais ágeis de recebimento e precificação de submissões, incluindo a capacidade de ajustar facilmente os prêmios para linhas comerciais complexas.

– Processos mais ágeis de recebimento e precificação de submissões, incluindo a capacidade de ajustar facilmente os prêmios para linhas comerciais complexas. Seguradoras do mercado londrino – O BillingCenter agora oferece uma solução simplificada para gerenciar com mais eficiência o faturamento e a contabilidade de negócios que não sejam do escritório.

– O BillingCenter agora oferece uma solução simplificada para gerenciar com mais eficiência o faturamento e a contabilidade de negócios que não sejam do escritório. Segurados – Os novos modelos Jutro aceleram o fornecimento de experiências digitais envolventes para segurados e agentes.

– Os novos modelos Jutro aceleram o fornecimento de experiências digitais envolventes para segurados e agentes. Seguradoras de risco cibernético – O Cyence Model 7 oferece visões ainda mais abrangentes de tendências e perdas, incluindo detalhes sobre as ameaças, incidentes e dados de sinistros mais recentes. O Modelo 7 também classifica ataques cibernéticos de estados-nação e eventos de falha de sistema.

– O Cyence Model 7 oferece visões ainda mais abrangentes de tendências e perdas, incluindo detalhes sobre as ameaças, incidentes e dados de sinistros mais recentes. O Modelo 7 também classifica ataques cibernéticos de estados-nação e eventos de falha de sistema. Equipes de TI – Uma nova ferramenta de migração de faturamento garante a transição tranquila dos dados de faturamento no local para o Guidewire Cloud.

– Uma nova ferramenta de migração de faturamento garante a transição tranquila dos dados de faturamento no local para o Guidewire Cloud. Arquitetos de dados – O Guidewire Data Platform otimiza o acesso aos dados principais, permitindo que a curadoria de dados orientada aos negócios gere insights mais rápidos e libere o potencial de inovação. As equipes de gerenciamento de dados também podem compartilhar dados por meio de integrações com outras plataformas.

– O Guidewire Data Platform otimiza o acesso aos dados principais, permitindo que a curadoria de dados orientada aos negócios gere insights mais rápidos e libere o potencial de inovação. As equipes de gerenciamento de dados também podem compartilhar dados por meio de integrações com outras plataformas. Seguradoras e segurados – Novos campos de coleta de dados no Guidewire BillingCenter, ClaimCenter e PolicyCenter permitem a inclusão de gênero.

– Novos campos de coleta de dados no Guidewire BillingCenter, ClaimCenter e PolicyCenter permitem a inclusão de gênero. Desenvolvedores – A nova interface inicial da Guidewire oferece uma experiência de lançamento e navegação unificada e personalizada para otimizar as atividades de DevOps em todo o portfólio da Guidewire Cloud.

“Kufri é outro marco importante em cumprir nossa promessa de ajudar nossos clientes a se engajar, inovar e crescer de maneira eficiente”, disse Michael Howe, diretor de Produto da Guidewire. “Ao fornecer ferramentas de análise avançadas e capacidades expandidas da plataforma, capacitamos a tomada de decisões inteligentes, melhoramos a eficiência operacional e proporcionamos a agilidade que as seguradoras precisam para responder rapidamente às mudanças do mercado”.

Para obter informações mais detalhadas, acesse www.guidewire.com/Kufri e leia o blog de visão geral do Kufri.

Sobre a Guidewire Software

A Guidewire é a plataforma em que as seguradoras de P/C confiam para se envolver, inovar e crescer com eficiência. Combinamos digital, núcleo, análise e aprendizado de máquina para fornecer nossa plataforma como um serviço em nuvem. Mais de 540 seguradoras em 40 países, desde novos empreendimentos até as maiores e mais complexas do mundo, operam com a Guidewire.

Como parceiro de nossos clientes, evoluímos continuamente para possibilitar seu sucesso. Temos orgulho do nosso histórico de implementação sem igual, com mais de 1.600 projetos bem-sucedidos, apoiados pela maior equipe de P&D e pelo ecossistema de parceiros do setor. Nosso marketplace oferece centenas de aplicativos que aceleram a integração, a localização e a inovação.

Para obter mais informações, visite www.guidewire.com e siga-nos no X (anteriormente conhecido como Twitter) e no LinkedIn.

OBSERVAÇÃO: para obter informações sobre as marcas registradas da Guidewire, visite https://www.guidewire.com/legal-notices.

Nota de advertência relatia a declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém “declarações prospectivas” dentro do significado das disposições de “porto seguro” (safe harbor) da Lei de Reforma de Litígio de Títulos Privados de 1995, incluindo, mas não se limitando a, declarações sobre a disponibilidade geral de recursos, programas, serviços e ferramentas relacionadasàKufri mencionadas neste comunicadoàimprensa (incluindo, sem limitação, HazardHub, Cyence Model 7 e Data Platform). Tais declarações prospectivas são feitas na data em que foram emitidas pela primeira vez e foram baseadas em expectativas, estimativas, previsões e projeções atuais, como também nas crenças e suposições da administração. Palavras como “esperar”, “antecipar”, “deveria”, “acreditar”, “esperar”, “alvo”, “projetar”, “objetivos”, “estimar”, “potencial”, “prever”, “pode”, “irá”, “poderia”, “poderia”, “pretender”, variações desses termos ou o negativo desses termos e expressões semelhantes têm como objetivo identificar essas declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a uma série de riscos e incertezas, muitos dos quais envolvem fatores ou circunstâncias que estão além do controle da Guidewire. Os resultados reais da Guidewire podem diferir materialmente daqueles declarados ou implícitos nas declarações prospectivas devido a uma série de fatores, incluindo, mas não se limitando a, riscos detalhados nos Formulários 10-K e 10-Q mais recentes da Guidewire arquivados na Comissão de Valores Mobiliários, como também outros documentos que podem ser arquivados pela Guidewire de tempos em tempos na Comissão de Valores Mobiliários. Em particular, os seguintes fatores, entre outros, podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas: os resultados operacionais trimestrais e anuais podem flutuar mais do que o esperado; variações sazonais e outras relacionadas aos nossos acordos com clientes e reconhecimento de receita relacionado podem causar flutuações significativas em nossos resultados operacionais, ARR e fluxos de caixa; nossa dependência de vendas e renovações de um número relativamente pequeno de grandes clientes para uma parcela substancial de nossa receita e ARR; nossa capacidade de gerenciar com sucesso quaisquer mudanças em nosso modelo de negócios, incluindo a transição de nossos produtos para ofertas de nuvem e os custos relacionados a operações de nuvem, segurança cibernética, desenvolvimento de produtos e serviços; o momento, o sucesso e o número de contratos de serviços profissionais e as taxas de cobrança e utilização de nossos funcionários e contratados de serviços profissionais; eventos globais recentes (incluindo, sem limitação, conflitos em andamento, como as guerras entre Israel e o Hamas e entre a Rússia e a Ucrânia, tensões crescentes no Mar da China Meridional, alta inflação, volatilidade econômica, falências bancárias e instabilidade e crises financeiras associadas e problemas na cadeia de suprimentos) e seu impacto em nossos funcionários e em nossos negócios e nos negócios de nossos clientes, parceiros integradores de sistemas (“SI”) e fornecedores; violações de segurança de dados de nossos serviços ou produtos baseados na nuvem ou acesso não autorizado aos dados de nossos funcionários ou clientes; nosso ambiente competitivo e mudanças nele; problemas no desenvolvimento e uso de inteligência artificial e aprendizado de máquina combinados com um ambiente regulatório incerto; nossa receita de serviços produz margens brutas menores do que nossa receita de licença, assinatura e suporte; nossos ciclos de desenvolvimento de produtos e vendas são longos e podem ser afetados por fatores fora do nosso controle; o impacto de novas regulamentações e leis (incluindo, sem limitação, segurança, privacidade, inteligência artificial e aprendizado de máquina, regulamentações e leis tributárias e padrões contábeis); afirmações de terceiros de que violamos seus direitos de propriedade intelectual; condições econômicas globais enfraquecidas podem afetar negativamente o setor de seguros de P&C, incluindo a taxa de gastos com tecnologia da informação; eventos políticos ou desestabilizadores gerais, incluindo guerra, conflito ou atos de terrorismo; nossa capacidade de vender nossos produtos depende muito da qualidade de nossos serviços profissionais e parceiros de SI; o risco de perder funcionários importantes; os desafios das operações internacionais, incluindo mudanças nas taxas de câmbio em países como a Argentina; e outros riscos e incertezas. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. As declarações prospectivas incluídas neste comunicadoàimprensa representam as opiniões da Guidewire na data deste comunicadoàimprensa. A Guidewire prevê que eventos e desenvolvimentos subsequentes farão com que suas opiniões mudem. A Guidewire não assume nenhuma intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma. Essas declarações prospectivas não devem ser consideradas como representativas das opiniões da Guidewire em qualquer data posterioràdata deste comunicadoàimprensa.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240801227068/pt/

Melissa Cobb

Gerente sênior de Relações Públicas

Guidewire Software, Inc.

+1.650.464.1177

mcobb@guidewire.com