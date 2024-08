Notícias regulatórias:

A joint venture entre a SLB e a Aker Carbon Capture (SLB-ACC JV) anunciou hoje a adjudicação de um contrato pela sua parceira CO280 Solutions para a engenharia e o projeto de front-end (FEED) de uma planta de captura de carbono em larga escala em uma fábrica de papel e celulose na Costa do Golfo dos EUA. O projeto, que tem como objetivo remover 800.000 toneladas de emissões de carbono anualmente, também proporcionará remoções de dióxido de carbono (CDRs) permanentes, verificáveis e acessíveis.

O setor de papel e celulose da América do Norte representa uma oportunidade de remoção de carbono de até 130 milhões de toneladas por ano. Ao capturar e armazenar essas emissões permanentemente, a atividade industrial obtém emissões negativas, pois mais dióxido de carbono é removido da atmosfera do que está sendo emitido pelo processo.

“Este contrato representa um marco importante em nossa parceria com a CO280 para fornecer soluções de captura de carbono em larga escala para a indústria norte-americana”, disse Egil A. Fagerland, CEO da SLB-ACC JV. “Estamos ansiosos para dar continuidadeànossa colaboração com a CO280 e com seu parceiro de celulose e papel para preparar uma planta de captura de carbono em escala total por meio do FEED”.

O projeto conceitual para o FEED da planta de captura de carbono baseia-se no Just Catch™ 400 modularizado da SLB-ACC JV, uma tecnologia padronizada e modular que permite a pré-fabricação de unidades de captura de carbono. A JV já está fornecendo as soluções Just Catch™ e Big Catch™ para várias instalações industriais nos setores de bioenergia, cimento e resíduos para energia.

“As parcerias são a chave para remover megatoneladas de carbono antes de 2030: Estamos orgulhosos das parcerias que estabelecemos tanto na indústria de celulose e papel quanto nos mercados de CDR e de nossa colaboração com a SLB-ACC JV como parceiro tecnológico essencial”, disse Jonathan Rhone, CEO da CO280. “Ao capturar e armazenar permanentemente o CO 2 biogênico nas fábricas, podemos desbloquear uma enorme oportunidade de remoção de carbono na indústria de celulose e papel e escalar o mercado de CDR”.

Esse contrato segue os recentes anúncios da SLB-ACC JV e da CO280 sobre sua colaboração para desenvolver projetos de CDR em larga escala nos setores de papel e celulose dos Estados Unidos e do Canadá e sua colaboração com a Microsoft para dimensionar toda a cadeia de valor da remoção de carbono nos Estados Unidos e no Canadá, capturando e sequestrando permanentemente o CO 2 biogênico em fábricas de papel e celulose.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar na área de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando indústrias e desenvolvendo e escalonando novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Sobre a SLB e a Aker Carbon Capture Joint Venture

A SLB e a Aker Carbon Capture Joint Venture são dedicadas a soluções de remoção e redução de carbono. As tecnologias modulares comprovadas da empresa permitem que os setores implantem a tecnologia de captura em velocidade e escala, atendendo às exigências de amanhã e às oportunidades de hoje. Atualmente, a empresa está fornecendo sete plantas de captura de carbono para instalações de bioenergia, resíduos para energia e cimento. Visite o site da SLB-ACC JV..

Sobre a CO280

A CO280 Solutions Inc. é uma desenvolvedora de projetos de remoção de carbono em grande escala. Em parceria com empresas de celulose e papel, desenvolvemos, financiamos, possuímos e operamos projetos de remoção de carbono que oferecem um novo padrão de créditos de CDR (Captura e Armazenamento de Carbono) permanente, verificável e acessível para clientes no mercado voluntário de carbono. Saiba mais no site co280.com.

Declaração de advertência sobre declarações prospectivas:

