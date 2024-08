A Dataside, uma consultoria brasileira focada em soluções de dados e Inteligência Artificial, anunciou em julho o reconhecimento de Select Partner concedido pela Databricks, a empresa de Dados e IA, para aumentar o valor comercial unificando dados e inteligência artificial (IA).

A parceria entre Dataside e Databricks foi anunciada para oferecer às empresas uma estratégia de dados e implementação de IA que seja segura e vantajosa, juntamente com uma governança de dados eficaz. Um dos desafios enfrentados pelas empresas na criação de projetos de IA rentáveis está na base: a qualidade, segurança e disponibilidade dos dados.

"Estamos entusiasmados com o status de Select Partner da Databricks. Esta parceria é fundamental para o crescimento estratégico da Dataside e o sucesso contínuo de nossos clientes. Com parceiros em regiões estratégicas, expandimos nossa presença geográfica, adaptamos soluções às necessidades de negócios e incorporamos inovações que mantêm nossos serviços à frente das tendências," explica Letícia Carvalho, chefe das equipes Comercial e de Marketing da Dataside.

Empresas interessadas em desenvolver projetos de inteligência artificial podem se beneficiar da tecnologia da Databricks e do suporte especializado da equipe de consultores da Dataside para unificar grandes volumes de dados, que exigem soluções que atendam à demanda por análise e descoberta de insights.

A Plataforma de Inteligência de Dados da Databricks ajuda as organizações a acelerar a inovação unificando as equipes de dados com uma plataforma aberta e escalável para todos os seus casos de uso orientados por dados. A Databricks fornece uma arquitetura moderna de data lakehouse que unifica engenharia de dados, ciência de dados, aprendizado de máquina e análises dentro de uma única plataforma colaborativa.

"Essas parcerias são cruciais para o crescimento dos negócios e para o fomento de um ecossistema cada vez mais rico em tecnologia e inovação." conclui Letícia.

"Hoje, mais empresas estão vendo o valor comercial em mover-se da inteligência geral para a inteligência de dados," disse Bruna Wells, diretora de Vendas de Parceiros LATAM na Databricks. "Na Databricks, estamos comprometidos em entregar uma plataforma unificada para dados, análises e IA para todos os nossos clientes. Nossa parceria com a Dataside nos permitirá ajudar mais organizações no Brasil a resolver desafios e tomar melhores decisões com dados."

Dataside junta-se à Data + AI World Tour em São Paulo como patrocinador oficial.

A Databricks reunirá empresas líderes no dia 7 de agosto, em São Paulo-SP, para trocar experiências sobre o uso de dados para a criação de IA personalizada com a Plataforma de Inteligência de Dados da Databricks no Data & AI World Tour.

A Dataside estará presente como patrocinadora oficial e terá um espaço para falar no evento sobre a parceria com a Databricks e um caso de sucesso construído através dessa parceria.

Website: http://www.dataside.com.br