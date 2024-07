A Experian, líder global em dados e tecnologia, anunciou sua inclusão na renomada lista de "Melhores Empregadores de Talentos em Tecnologia" na Índia (Top 25) e nos Estados Unidos (Top 40) do Everest Group, pelo segundo ano consecutivo. Esse reconhecimento é mais uma conquista significativa, após o prêmio "Great Mid-size Workplaces 2024: Top 10" da Experian Índia, concedido pelo Great Place to Work em junho de 2024, além da Experian América do Norte ter sido nomeada na lista das 100 Melhores Empresas para Trabalhar da Fortune 2024 pelo quinto ano consecutivo.

O Everest Group, uma renomada empresa de pesquisa conhecida por orientar líderes empresariais na tomada de decisões confiantes, avaliou minuciosamente mais de 420 empregadores de tecnologia líderes na Índia, nos Estados Unidos e no Reino Unido. No mercado indiano, foram analisados os 140 principais empregadores de talentos tecnológicos, dos quais apenas 25 foram reconhecidos como Melhores Empregadores, com a Experian se destacando nesse grupo de elite. Nos Estados Unidos, um grupo seleto de 40 empresas foi reconhecido como Melhores Empregadores de talentos tecnológicos, com a Experian alcançando uma classificação de satisfação dos funcionários nível "A" na lista.

A Experian alcançou uma classificação altamente favorável em áreas fundamentais como ambiente de trabalho, desenvolvimento de carreira, satisfação dos funcionários, diversidade e inclusão. Além disso, a empresa recebeu uma avaliação positiva em relaçãoàrotatividade, compensação e benefícios. A adoção de tecnologia de ponta, o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e a abordagem amigável ao funcionário da Experian são provas de seu compromisso em ser um dos melhores empregadores no mercado de talentos tecnológicos.

"Essa conquista importante sublinha nosso compromisso com o desenvolvimento de uma equipe altamente competente e dinâmica. Buscamos atrair e reter os melhores profissionais de tecnologia, capacitando-os a prosperar e oferecer soluções excepcionais que melhoram o desempenho operacional e financeiro de nossos clientes globais. Esse prêmio reafirma nossa abordagem abrangente para nutrir talentos e reforça nossa determinação de liderar no dinâmico cenário tecnológico", disse Manish Jain, diretor geral do país, Experian Índia.

"Estamos muito satisfeitos em receber reconhecimento por nossa dedicação em atrair e reter os principais talentos em tecnologia. Esse prêmio destaca nosso compromisso com o crescimento, a aprendizagem e a inovação contínuos, sempre com o objetivo de proporcionar um valor extraordinário aos nossos clientes. Um grande agradecimento a todos que contribuíram para essa importante conquista", disse Joe Manna, presidente de tecnologia global do grupo, EITS, Experian.

Esse reconhecimento destaca o compromisso inabalável da Experian em promover uma cultura de trabalho positiva e acolhedora. Nossa dedicaçãoàinovação nos diferencia como um líder de destaque no setor. Esse prêmio reafirma nosso compromisso com a excelência e nossa visão de continuar sendo uma força líder no setor de tecnologia.

Sobre a Experian

A Experian é uma empresa global de dados e tecnologia, criando oportunidades para pessoas e negócios ao redor do mundo. Ajudamos a redefinir práticas de empréstimos, descobrir e prevenir fraudes, simplificar a saúde, oferecer soluções de marketing digital e obter insights mais profundos sobre o mercado automotivo, tudo isso utilizando nossa combinação única de dados, análises e software. Também auxiliamos milhões de pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros e a economizarem tempo e dinheiro.

Atuamos em diversos mercados, desde serviços financeiros até saúde, automotivo, agrofinanças, seguros e muitos outros segmentos do setor.

Investimos em pessoas talentosas e em novas tecnologias avançadas para aproveitar o poder dos dados e inovar. Como empresa do índice FTSE 100 listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN), temos uma equipe de 22.500 pessoas em 32 países. Nossa sede corporativa fica em Dublin, Irlanda. Saiba mais em experianplc.com.

