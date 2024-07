JEOL Ltd. (TOKYO:6951) (Presidente e Diretor Executivo, Izumi Oi) anunciou o lançamento do novo microscópio eletrônico de varredura com emissão de campo Schottky JSM-IT810 em 28 de julho de 2024.

Os microscópios eletrônicos de varredura com emissão de campo (FESEM) são amplamente utilizados ??em campos de ciência e tecnologia, como institutos de pesquisa, universidades e indústria. Há uma demanda crescente por um instrumento que possa ser utilizado de modo fácil, preciso, rápido e eficiente, da observaçãoàanálise.

O JSM-IT810 adiciona a função de observação e análise automática "Neo Action" e a função de calibração automática ao JSM-IT800, que é equipado com o sistema de controle ótico eletrônico de última geração "Neo Engine" e o "SEM Center" para alta operabilidade, como integração Zeromag e EDS, não apenas para melhorar a eficiência e a produtividade, mas também ajudar a resolver a escassez de mão de obra.

Schottky Field Emission Scanning Electron Microscope JSM-IT810 (Photo: Business Wire)

Principais características

1. Função de observação e análise automática "Neo Action"

Tudo o que você precisa fazer é selecionar as condições de aquisição de imagem SEM e o campo de visão; a função executa automaticamente a observação SEM e a análise EDS (espectroscopia de raios X de dispersão de energia).

Esta função contribui para melhorar a eficiência do trabalho de rotina, incluindo o trabalho de análise.

2. Função de calibração automática "Pacote de Ajuste Automático SEM"

Esta função permite a execução automática dos itens selecionados no ajuste de alinhamento, ajuste de ampliação e calibração de energia EDS.

3. "Função ao vivo"

Esta função é capaz de funções Live 3D, Live Analysis e Live Map. Imagens 3D podem ser criadas no local, enquanto uma observação SEM está sendo realizada para obter informações de irregularidade e profundidade. Além disto, ela ajuda a exibir sempre o espectro de raios X característico e o mapeamento elementar.

4. Integração EDS

Observação por um SEM e análise por um EDS são integradas. Análise de ponto, área e MAP podem ser realizadas a partir da tela de observação. A incorporação do Windowless EDS-Gather-X permite detecção de Li e análise em alta sensibilidade e alta resolução espacial.

Meta de vendas unitárias anuais

220 unidades / ano

JEOL Ltd.

3-1-2, Musashino, Akishima, Tóquio, 196-8558, Japão

Izumi Oi, Presidente e Diretor Executivo

(código de ações: 6951, Mercado Prime da Bolsa de Valores de Tóquio)

www.jeol.com

JEOL Ltd.

Divisão de Vendas de Instrumentos de Ciência e Medição

Tel.: +81-3-6262-3567

https://www.jeol.com/contacts/products.php