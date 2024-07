Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje um contrato com a Gama Aviation (UK) Limited para a aquisição de três aeronaves Beechcraft King Air 360C equipadas com portas de carga com entrega prevista para 2025. O contrato, fechado no Farnborough International Airshow (FIA), moderniza a frota da Gama Aviation e respalda a missão do Scottish Ambulance Service (SAS).

"Ao oferecer uma ampla gama de serviços essenciais de saúde para comunidades regionais, rurais e remotas, o escopo da missão da Scottish Air Ambulance requer disponibilidade operacional 24 horas por dia, sete dias por semana", disse Bob Gibbs, Vice-Presidente de Vendas de Missão Especial da Textron Aviation. "Continuar sendo o provedor de escolha para serviços de emergência na Escócia é uma prova do desempenho do King Air quando cada segundo importa."

A SAS equipa a Escócia continental e suas ilhas com um serviço nacional de ambulância aérea. Como único serviço de ambulância aérea totalmente financiado publicamente no Reino Unido, a SAS fornece um recurso inestimável ao público escocês.

A Gama Aviation é um provedor de serviços de ambulância aérea para a SAS há mais de 30 anos, com o King Air como o pilar da frota de asa fixa da empresa. Juntas, a SAS oferece a equipe clínica, enquanto a aeronave, a tripulação de voo (pilotos) e o suporte de engenharia são proporcionados pela Gama Aviation em uma base de serviço administrado.

"Nossa equipe trabalhou em estreita cooperação com os especialistas da Textron Aviation, a fim de especificar os Beechcraft King Air 360Cs para nosso contrato recentemente concedido na Escócia", disse Marwan Khalek, Diretor Executivo do Grupo na Gama Aviation. "Estrategicamente, o KA360C atinge a marca, ao propiciar bons custos operacionais diretos e desempenho de voo com uma plataforma de missão altamente escalável que iremos modificar na Gama Aviation. A aeronave concluída, ao entrar em serviço, irá representar um avanço substancial no prestação de cuidados pré- e intra-hospitalares para a população da Escócia."

