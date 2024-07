A F1 Commerce participará da edição 2024 do Fórum E-commerce Brasil, que ocorrerá de 30 de julho a 1º de agosto, no Distrito Anhembi, em São Paulo. A empresa, que marca presença no evento desde 2015, apresentará soluções abrangendo todo o ciclo de vendas on-line, desde a gestão de mercadorias, frete e logística até a integração com mais de 30 marketplaces.

O fórum deste ano será palco do reposicionamento da marca. Com um estande de 20 m² localizado próximo às principais atrações do evento, como a plenária de Marketplace, Marketing e Vendas, a empresa divulgará sua nova identidade e busca fortalecer o relacionamento com os clientes atuais.

Eduardo Oliveira, CEO da F1 Commerce, declarou: "Estamos entusiasmados em anunciar nossa nova marca no Fórum E-commerce Brasil, que sempre foi um marco importante para nós — e esta edição não será diferente. A novidade nos torna ainda mais preparados para trazer soluções completas para B2B, B2C e Gestão de Marketplaces."

Além disso, Oliveira complementou: "Nosso foco sempre foi e continuará sendo a satisfação dos nossos clientes e a otimização de seus processos de vendas. Com a marca, reafirmamos nosso compromisso em oferecer as melhores soluções tecnológicas e serviços personalizados que atendam às necessidades específicas de cada parceiro de negócios."

Evento Exclusivo: Happy Business Hour

Para celebrar essa nova fase, a F1 Commerce realizará um evento exclusivo no restaurante Lassù durante o Fórum E-commerce Brasil 2024. Nesta ocasião, os convidados terão a oportunidade de experimentar em primeira-mão a nova marca. O objetivo é reforçar os laços com parceiros, clientes e prospects, oferecendo um momento de networking e celebração. A iniciativa será patrocinada por parceiros como Vindi, Xlow e SimFrete.





Detalhes do Fórum E-commerce Brasil 2024

Datas: 30 de julho a 1º de agosto

Horário: das 8h30 às 20h

Local: Distrito Anhembi - R. Prof. Milton Rodrigues, s/n - Santana, São Paulo

Website: https://www.instagram.com/f1commerce/