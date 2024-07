Full Sail University realiza cursos para alunos brasileiros

A Full Sail University, universidade sediada na Flórida, nos Estados Unidos, disponibiliza, neste segundo semestre, disciplinas eletivas para estudantes brasileiros. O público-alvo são alunos do 9º ano do fundamental até o 3º ano do ensino médio de escolas parceiras da instituição.



Os cursos, oferecidos entre agosto e novembro de 2024, são de carreiras do futuro (careers of the future), arte e design (art & design), negócios (business), desenvolvimento de jogos (game development), produção cinematográfica (film production), mídia e comunicação (media & communication), música e gravação (music & recording) e tecnologia (technology).

Já o conteúdo varia de acordo com o curso escolhido. No caso de mídia e comunicação, por exemplo, o aluno vai aprender sobre marketing, gamificação, storytelling, webdesign, entre outros assuntos.



"As eletivas nasceram com o objetivo de aumentar o aprendizado de alunos das escolas parceiras no Brasil, além de levar informações sobre o mercado de trabalho com as carreiras criativas”, afirma Carol Olival, community outreach director (diretora de alcance da comunidade, em tradução literal ao português) da Full Sail University.



Ela explica que os cursos ajudam também a mudar visões que as pessoas podem ter sobre determinada área e abrir novas perspectivas. “Muitos ainda acreditam que trabalhar com música, por exemplo, é sinônimo de não sucesso, mas a intenção é realmente mostrar que esse campo faz parte de uma indústria que cresce no mundo inteiro”, diz Olival.



As aulas são pelo Zoom, em forma de webinário e também na plataforma própria da Full Sail University. Além do conteúdo sobre a área, os alunos ainda têm a oportunidade de aprimorar o conhecimento em inglês (as disciplinas são ministradas pelos instrutores da universidade nesse idioma, sem tradução).

Oferecidas desde 2021, as eletivas já tiveram a participação de mais de 3,5 mil alunos de cerca de 178 escolas. “Levar aprendizado, para nós, é fazer algo diferente por cada um dos alunos”, comenta Olival.



Em 2024, a Full Sail University já realizou a edição do primeiro semestre das disciplinas. Na ocasião, os seguintes alunos receberam menção honrosa:

Curso de business



Arthur Sebastiany (Colégio Vila Olímpia)

Vitória Ribeiro (Colégio Guilherme Dumont Villares)

Olivia Pinto (Colégio Magister)

Curso de media & communication



Paula Bayer (Colégio Pentágono)

Flávia Tiemi Nagamine (Colégio Nossa Senhora do Rosário)

Curso de film production



Laura Vallejo de Oliveira Steffens Nogueira (Colégio Bonja)

Curso de music & recording



Gabriela Pinto (Colégio Nossa Senhora do Rosário)

Curso de game development

Heitor Benotti (Colégio Guilherme Dumont Villares)

Curso de technology



Mariana Araújo Gomes (Colégio Nossa Senhora do Rosário)

Curso de careers of the future



Anna Clara Jovanette Correia (Colégio Johann Gauss)

Curso de art & design

Agatha Silva Nunes

Para saber mais, basta acessar: https://fs-courses.com/careers-of-the-future/2024-2/