Partida de futebol mais alta do mundo é realizada em SC

Localizada no litoral norte de Santa Catarina, a cidade de Balneário Camboriú chama atenção no país e no mundo por seus índices de desenvolvimento e empregabilidade, qualidade de vida, segurança, valorização imobiliária e empreendimentos que colocam o país na rota dos supertalls. E agora o céu da cidade passa também a ocupar um papel histórico: foi palco da partida de futebol mais alta do mundo, combinando a paixão pelo futebol com a adrenalina do paraquedismo. A partida aconteceu a três quilômetros de altitude, unindo elementos distintos em uma experiência única e emocionante, e foi realizada pela FG Empreendimentos em parceria com a Sulreal Team.

“Temos investido em ações que posicionem, cada vez mais, Balneário Camboriú por sua grandeza, desenvolvimento e projetos disruptivos e, para tanto, a comunicação é uma das vertentes de sustentação. A paixão pela altura, pelo diferente, pelo surpreendente, cativa, unimos então essa tendência a uma das maiores paixões, que transcende gerações e também une nações, o futebol. O resultado foi espetacular”, explica Alex Brito, diretor comercial e de marketing da FG Empreendimentos.

O produto final apresenta algo que incomum e que poucos imaginariam ser possível: uma partida sendo jogada no céu. “O Sulreal Team, composto por Nicole Deverling, Eduardo Ceratti, Daniel Cajal e Paulo Zen, transformou essa visão em realidade. Desde o conceito inicial, os idealizadores enfrentaram diversos desafios técnicos e físicos para tornar esse projeto possível”, explica Paulo Zen, diretor da Sulreal Team.

Entendendo a logística

Um dos principais obstáculos foi ajustar o peso da bola para se adequar aos diferentes modos de queda: voo de barriga (belly), voo sentado (sit) e voo vertical (head up ou head down). Foram desenvolvidas três versões da bola, cada uma projetada para garantir estabilidade e precisão durante o trajeto. Além disso, para lidar com o momentum e a trajetória da bola, fitas estabilizadoras foram aplicadas, garantindo um voo controlado.

A preparação envolveu três meses de intensa pré-produção e várias decolagens iniciais para ajustes e testes. As bolas foram confeccionadas com materiais como areia e espuma expansiva para atingir o peso e equilíbrio ideais. Cada detalhe foi meticulosamente planejado e testado para garantir o sucesso do evento.

Além dos membros do Sulreal Team, o projeto contou com a participação de alguns dos melhores paraquedistas do Brasil e cinegrafistas especializados em captura em queda-livre.

Para a realização da partida no céu de Balneário Camboriú foi fretado um avião de grande porte com capacidade para 15 paraquedistas por decolagem. Ao longo de 14 decolagens, estrategicamente planejadas, foram capturadas mais de 30 cenas que compõem a produção.

“Aqui na FG o ineditismo nos move e essa é mais uma ação assertiva e que projeta o desenvolvimento da cidade e a força do empreendedorismo que vem contribuindo para o fortalecimento do destino e projetando todo o estado”, celebra o empresário Jean Graciola, presidente da FG Empreendimentos.

A ação também integra a campanha institucional da FG, que apresenta a Família Aveiro como garota-propaganda, aproximando cada vez mais a empresa catarinense da internacionalização. A FG é responsável por oito dos 10 maiores prédios do país, auditada pela Ernst & Young, e desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de Balneário Camboriú e Santa Catarina. Em 2023, a FG registrou um VGV de R$ 1,28 bilhão, com margem de lucro líquido de 32%, um dos melhores resultados de sua história e do mercado da construção civil mundial. A meta para 2024 é alcançar R$ 2 bilhões de VGV. A companhia possui o maior landbank da região, com mais de três milhões e meio de metros quadrados, com potencial de um VGV (Volume Geral de Vendas) de R$ 80 bilhões.

Vídeo disponível em: https://www.instagram.com/reel/C9-AoDoONxS/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== ou no https://youtu.be/pXQmpI7-z2k?si=1sWDlwDRaCZU4dJ8

Fotos: https://drive.google.com/drive/folders/1Cjmpzb_slcv6IzsVnYUlBhLTh49tag3c?usp=sharing

Crédito: FG Empreendimentos

Website: http://www.fgempreendimentos.com.br