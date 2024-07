Pesquisa revela desafios e perspectivas do setor jurídico

A BOLD HRO, consultoria de recrutamento especializado e desenvolvimento organizacional, conduziu uma pesquisa sobre Impactos e Tendências no Mercado Jurídico sob um ponto de vista de gestão de pessoas e novos formatos de trabalho dentro deste mercado. O estudo ouviu 35 sócios e diretores dos principais escritórios jurídicos do Brasil que atuam com advocacia full service e boutiques de direito empresarial, sendo 47% compostos por mais de 100 colaboradores; 19% com 60 a 80 pessoas; 16% com 20 a 40 e 19% com 1 a 20 colaboradores.

Dentre os principais desafios enfrentados por estes escritórios no último ano relatados na pesquisa, se destacam:

Gestão de pessoas

32% dos entrevistados relataram dificuldade nesta área. Isso indica que há problemas na motivação e engajamento dos colaboradores, desenvolvimento de talentos para assumirem novas responsabilidades, turnover, desenvolvimento de liderança eficaz, comunicação interna e cultura organizacional.

Segundo a headhunter e CEO da Bold HRO, Maria Eduarda Silveira, parte dos escritórios de advocacia enfrentam o desafio de gerenciar o retorno aos escritórios e acomodar as novas demandas de gestão que surgiram como resultado dos anos de pandemia. “O engajamento das equipes e comprometimento dos advogados segue sendo pauta, assim como o impacto dos modelos de trabalho híbrido na produtividade e no desenvolvimento dos advogados, especialmente à luz do aumento sem precedentes de afastamentos por burnout, que é uma questão importante para ser considerada nas estruturas”, comenta a headhunter.

Geração de novos negócios

O segundo maior desafio relatado pelos entrevistados é a geração de novos negócios, onde 25% dos escritórios analisados relataram dificuldades na prospecção de novos clientes, desenvolvimento de novos produtos, incluindo o desafio da implantação de inovação e tecnologia.

Atração e retenção de talentos

Atrair e reter talentos é o terceiro maior desafio enfrentado pelos escritórios no último ano, segundo 20% dos entrevistados. Isso significa que há dificuldades no recrutamento de profissionais, disputa por talentos, oferta de um pacote de benefícios competitivo e na criação de um ambiente de trabalho de alto engajamento.

“Como headhunter tenho acompanhado que o clima do ambiente, flexibilidade, comportamento da liderança, perspectiva de carreira, transparência da gestão, posicionamento de mercado, desenvolvimento profissional e gestão de negócio também são pontos avaliados pelos colaboradores”, explica a especialista.

O material foi dividido em nove etapas, abordando os desafios e perspectivas do mercado; contratações e turnover; principais habilidades do mercado; modelos de trabalho e benefícios; liderança; comunicação; cultura dos escritórios; bem-estar e engajamento e por fim, tecnologia e inovação.

Outros desafios apontados no estudo foram:

Contratação

Os dados revelam que encontrar candidatos alinhados à cultura da empresa é o principal desafio na hora da contratação, relatado por 34% dos escritórios.

Além disso, a escassez de mão de obra qualificada é desafio para 22% dos escritórios, que apontam a falta de profissionais qualificados como um desafio na hora de contratar, evidenciando a necessidade de investir na formação e no desenvolvimento de novos talentos dentro de casa.

Remuneração e benefícios

Embora muitos escritórios tenham remunerações fixas interessantes para as faixas, isso pode ser impactado pela falta de uma política estruturada de remuneração variável e incentivos de longo prazo. Além disso, a BOLD HRO detectou por meio dos diagnósticos aplicados em diversos clientes que os benefícios possuem alto impacto na percepção de valor que os advogados têm frente aos pacotes de remuneração.

Turnover

Em comparação com a pesquisa de 2023, o índice de escritórios que relataram turnover entre 10% e 20% da equipe, aumentou de 58% para 63% em relação ao ano anterior. Isso indica um aumento de 9% na rotatividade de advogados.

Contratações em números

Em 2023, a dinâmica das contratações nos escritórios jurídicos apresentou uma forte tendência para cargos juniores, evidenciada por 44% dos respondentes. Essa necessidade por profissionais em início de carreira se destaca em comparação com as contratações para cargos plenos (38%) e seniores (19%).

Modelos de trabalho

Os desafios também estão relacionados aos modelos de trabalho, divididos entre 100% presencial (7% atuam desta forma). Já o formato híbrido é realidade em 88% deles, sendo a principal tendência. Dentro deste número, 35% atuam três dias presenciais e dois dias de home office; 32% dois dias presenciais e três de home office e 22% atuam quatro dias no escritório e um em casa. Por fim, o modelo remoto atinge 5% dos escritórios.

Tecnologia e inovação

A pesquisa também revelou que 72% dos escritórios demonstram apoio ao investimento em tecnologia, seja em Inteligência Artificial ou sistemas digitais, visando impulsionar os resultados nos próximos dois anos.

Perspectivas

Para averiguar quais são as perspectivas, o levantamento trouxe a seguinte afirmação: “Estou confiante com as perspectivas de negócios para o mercado jurídico em 2024”. As respostas obtidas foram que 59% dos entrevistados concordam plenamente com a afirmação, demonstrando grande convicção nas oportunidades promissoras que 2024 oferece. Já 32% concordam parcialmente, o que indica uma visão positiva com nuances de cautela ou ressalvas. Por outro lado, 6% discordam da afirmação e outros se classificaram como neutros diante da frase.

Por fim, Maria Eduarda afirma que, para transformar este cenário, dentre os diversos pontos, é importante ter um olhar crítico para o negócio, considerando a estratégia de longo prazo e as ambições do escritório, o que segundo ela, é um pilar essencial para o crescimento e a excelência das organizações jurídicas. “O setor de serviços precisa estar ainda mais atento ao tema de Gestão de Pessoas, afinal são elas que constroem o negócio e fazem a roda girar. Não basta ter a intenção de crescer o escritório ou torná-lo mais lucrativo, é preciso estar comprometido com as estratégias e processos do negócio que levarão a estrutura para o patamar desejado”, finaliza.

Website: http://www.boldhr.com.br