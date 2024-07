A Giuliana Flores, empresa que atua no comércio online de flores no Brasil, divulgou as projeções para o Dia dos Avós, comemorado em 26 de julho. A empresa espera um aumento de 15% nas vendas em comparação ao mesmo período do ano passado. O ticket médio esperado é de R$ 190, refletindo o desejo dos consumidores em homenagear os avós.

Estima-se que 80% dos pedidos sejam de flores acompanhadas de complementos, enquanto os outros 20% se dividem entre cestas e outros itens.

A campanha deste ano, intitulada “Presentes que contam histórias”, deseja transmitir que esta é uma oportunidade para honrar e celebrar a sabedoria e o legado que os avós compartilham com a família. A ação destaca como cada presente pode ser uma forma de agradecer pelos momentos inesquecíveis proporcionados por eles, além de criar novas memórias para toda a vida.

“Queremos mostrar que os avós são guardiões de tradições familiares, e nossas peças podem servir como um elo entre o passado e o futuro”, explica Clóvis Souza, CEO e fundador da Giuliana Flores.

A estratégia para essa data sazonal envolve um acompanhamento próximo de 100% do consumidor, desde a compra no site até a entrega. A empresa também aposta no aplicativo próprio, onde o consumidor pode acessar serviços como o clube de assinaturas. “Nosso app tem se mostrado um canal muito expressivo, principalmente nos dias que antecedem eventos comemorativos. A praticidade e as ofertas exclusivas têm conquistado nosso público”, destaca Souza.

No ano de 2024, a Giuliana Flores tem como meta realizar 800 mil entregas em todo o Brasil.

