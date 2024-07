Empresária cria blog para ajudar pessoas a empreenderem

Uma empresária brasileira desenvolveu um blog para ajudar pessoas que têm o sonho de empreender. À frente do site We.X, Fernanda Uliano aborda aspectos econômicos e técnicos da geopolítica atual e análise técnica a fim de empoderar novos empreendedores com ferramentas e informações que fortaleçam sua capacidade de equilibrar múltiplas identidades e responsabilidades.

O site, que apoia o empreendedorismo, surge em um contexto em que cerca de 48 milhões de brasileiros nutrem o desejo de liderar o próprio negócio em um intervalo de três anos, conforme a pesquisa Monitor Global de Empreendedorismo (Global Entrepreneurship Monitor – GEM) 2023, realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em conjunto com a Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (Anegepe) em 2023.

Fernanda Uliano, CEO da WEX, conta que a criação do site We.X foi motivada por uma “paixão” profunda pelo empoderamento feminino e pela crença de que o conhecimento é uma ferramenta para promover a autonomia e a segurança das mulheres. “Deixei a odontologia para me dedicar à área que promove a educação e o bem-estar, percebendo a carência de recursos voltados especificamente para mulheres em temas como economia, geopolítica, gerenciamento financeiro e estilo de vida”, diz ela.

O relatório Técnico "Empreendedorismo Feminino 4º Trimestre de 2023", publicado pelo Data Sebrae em março de 2024, destaca que as mulheres vêm preenchendo cada vez mais espaço dentro do universo dos donos de negócios no Brasil. O estudo demonstra que a participação feminina nesse cenário tem crescido ao longo dos anos e que as mulheres representam, hoje, um somatório de mais de 10 milhões de empreendedoras (com recorde de 10,3 milhões em 2022).

“Ao longo dos anos, percebi que muitas mulheres enfrentam desafios específicos em suas jornadas pessoais e profissionais, muitas vezes decorrentes de uma falta de acesso a informações claras e práticas”, afirma. “Isso me motivou a criar um espaço onde elas [empreendedoras] pudessem encontrar recursos valiosos que as ajudassem a navegar por essas questões de forma mais confiante”, explica.

Segundo Uliano, a missão do We.X é proporcionar um ambiente acolhedor e informativo, onde os empreendedores, de modo geral e, sobretudo as mulheres, possam aprender sobre economia, política, finanças pessoais e estilo de vida, entre outros temas pertinentes à área. “Queremos que cada mulher que acesse nosso site se sinta empoderada e preparada para enfrentar os desafios com conhecimento e segurança”.

Informação como ferramenta

De acordo com a CEO da WEX, o blog tem como objetivo levar conhecimento e empoderamento a todas as mulheres, utilizando a informação como uma ferramenta essencial para proteção e bem-estar. “Acreditamos que o conhecimento pode servir como um hedge, oferecendo uma camada extra de segurança e confiança nas decisões diárias”.

O site We.X oferece noções básicas de economia e geopolítica internacional, visando proporcionar entendimento sobre o contexto global e suas implicações no dia a dia. Além disso, compartilha orientações para organizar as finanças pessoais, desde a criação de um orçamento até a gestão de despesas e investimentos.

“Fornecemos dicas práticas para melhorar a qualidade de vida, abordando tópicos como saúde, bem-estar e equilíbrio entre vida pessoal e profissional”, afirma Uliano. Mais da metade das mulheres empreendedoras trabalham em casa (52%), número superior aos homens da mesma categoria profissional (29%), conforme um estudo da SumUp.

A pesquisa “Empreendedorismo feminino” destaca que, ao trabalhar em casa, as mulheres conseguem cuidar das tarefas domésticas e dos filhos, mas tendem a dedicar menos tempo aos negócios do que os homens, provavelmente em função da dupla jornada.

“Além disso”, continua Uliano, “no blog We.X compartilhamos conselhos e sugestões para viagens seguras e enriquecedoras. Nosso compromisso é criar um ambiente onde as mulheres se sintam apoiadas e capacitadas para tomar decisões informadas e seguras”, complementa a empresária.

Conteúdo aborda de gerenciamento de orçamento a estilo de vida

Segundo Uliano, no ar há poucos meses, o site We.X vem recebendo retornos positivos: “Temos recebido feedback positivo de pessoas que tiveram acesso ao conteúdo do site We.X. Muitas mulheres já relataram que se sentiram mais seguras e capacitadas para tomar decisões informadas em suas vidas pessoais e profissionais”.

A empresária reporta que diversas mulheres relataram que se sentiram mais confiantes e capazes de gerir suas finanças de maneira eficaz depois de acessar os conteúdos sobre gerenciamento de orçamento e finanças pessoais disponíveis no site: “Elas destacaram a importância das noções básicas de economia que ensinamos e como essas informações têm sido importantes para o planejamento financeiro de longo prazo”.

De acordo com Uliano, os artigos sobre geopolítica internacional têm ajudado muitas mulheres a compreender melhor o cenário global e suas implicações. “Essa compreensão tem sido essencial para aquelas que buscam investir ou, mesmo, se manter informadas sobre os eventos mundiais e suas repercussões”.

Para concluir, Uliano ressalta que o objetivo do site We.X é capacitar mulheres e homens à vida: “Quero ajudar pessoas como eu, que, quando saí da faculdade de odontologia, não tinha a mínima ideia de como administrar um consultório, pagar impostos ou contratar funcionários”, afirma. “Naquele tempo, não tinha meu horizonte geopolítico aberto às mudanças. Hoje, por outro lado, existe muita informação não verdadeira, com parcialidade ou dispersa. Por isso, decidi trabalhar para reunir informações importantes no site”, afirma.

Para mais informações, basta acessar: https://www.wex.icu/