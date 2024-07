Reality "The Scalpel Kings" promove transformações estéticas

TSK - Gravado no Hospital Vila Mariana Day, em São Paulo, o reality show "The Scalpel Kings" apresenta transformações estéticas e emocionais, abordando traumas pessoais e avanços médicos. Cada episódio acompanha a jornada de mulheres que enfrentaram traumas causados por depressão, abandono estético ou deformidades devido a erros de profissionais.



As participantes recebem suporte de uma equipe multidisciplinar composta por nutrólogos, endocrinologistas, psicólogos, dentistas, dermatologistas e personal trainers. A transformação vai além das cirurgias, proporcionando uma mudança profunda na vida de cada participante.



Durante 60 dias, as participantes viverão em uma casa sem celulares e espelhos, promovendo uma imersão total no processo de transformação. Ao final, em um evento com amigos e familiares, elas verão seus reflexos pela primeira vez desde o início do processo, revelando suas novas versões.



O programa é idealizado por Jaqueline Fontana (Enfermeira), Júlio Vedovato (Cirurgião Plástico, CRM: 170103), Rafael Nunes (Cirurgião Plástico, CRM/RS 346040

CRMESP 244707), Gustavo Ramasco (Cirurgião Torácico, rCRM 16872/PR - RQE 12159) e Fabrício Nunes (Hair Stylist). A produção executiva é de Kinho Strauss, com direção de fotografia e arte de Yuri Mine.



O reality show "The Scalpel Kings" busca celebrar a superação e a transformação. A data de lançamento, local de transmissão, detalhes das gravações e etapas do processo de seleção das participantes ainda serão divulgados.

