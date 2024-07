Empresários esperam reduzir custos através da IA

O estudo “How Businesses Are Using Artificial Intelligence In 2024” (“Como as empresas estão usando inteligência artificial em 2024”, em tradução livre), da Forbes Advisor, entrevistou 600 empresários que já usam ou planejam usar a inteligência artificial em seus negócios. Além de apresentar o impacto que essa tecnologia tem em áreas como cibersegurança, gerenciamento de fraudes, produção de conteúdo e suporte ao cliente, incluindo o uso dos principais chatbots, o estudo aponta que a maioria dos empresários acredita que a inteligência artificial beneficiará seus negócios.

Para 64% dos empresários entrevistados, a IA vai melhorar as relações com os clientes e aumentar a produtividade, enquanto 60% espera que a inteligência artificial impulsione o crescimento das vendas.

O estudo também mostra que a IA é, para os empresários entrevistados, um ativo para melhorar as tomadas de decisões, diminuir os tempos de resposta e evitar erros. Para 59% dos empresários a expectativa é de que a inteligência artificial os ajude a economizar custos e 42% acredita que a tecnologia vai simplificar os processos de trabalho.

As estratégias de dados e inteligência artificial (IA) estão se tornando cada vez mais presentes nas empresas em momentos importantes, como na hora de uma tomada de decisão, isso porque a evolução tecnológica trouxe novos modelos de negócios que, quando adotados pelos gestores, resultam em vantagem competitiva no mercado. Adotar o uso de dados e inteligência artificial tornou-se peça chave para empresas que querem crescer, mas apesar do cenário promissor, os gestores encontram desafios pelo caminho.

Igor Santos, sócio da Dataside, consultoria especializada em dados e IA para negócios, explica que mesmo com o interesse em aproveitar ao máximo as oportunidades proporcionadas pela IA, as empresas se deparam com desafios associados à qualidade dos dados, infraestrutura, cultura organizacional, segurança, priorização de projetos e capacitação de talentos.

Mas existem saídas para solucionar esses desafios.

“Com uma abordagem estratégica e bem planejada, é possível vencer esses desafios para transformar dados em um ativo automatizado valioso, impulsionando a inovação e a vantagem competitiva no mercado”, ressalta Igor.

O cuidado com a qualidade e a maturidade dos dados se torna uma pauta relevante nas empresas que buscam inovar, já que eles são conhecidos como a base para a implementação de estratégias com inteligência artificial, por exemplo.

Caio Amante, CEO da Dataside, fala sobre a importância dos dados como um alicerce da inovação.

“Acredito que não existe como começar uma casa pelo telhado e o maior erro dos projetos de dados e IA é semelhante a isto. Querem inovar, sem criar uma estrutura adequada para isto, vejo que é primordial e fator essencial para o sucesso a estrutura bem fundada e uma governança de dados coerente”, explica Caio.

A Governança de Dados é a área responsável por garantir a qualidade dos dados de uma empresa, mantê-los nas conformidades regulatórias de segurança e privacidade aplicáveis e ajudar seu time a ter mais eficiência operacional.

