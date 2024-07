SÃO PAULO, July 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A OKX, uma empresa líder em tecnologia Web3 e exchange de criptomoedas, anunciou hoje o lançamento do Jumpstart no Brasil. O Jumpstart permite usuários acessarem projetos promissores de criptomoedas cuidadosamente selecionados.



O Jumpstart oferece aos usuários brasileiros a oportunidade de participar por meio de um processo chamado staking. Com esse modelo, os usuários podem bloquear criptomoedas populares como BTC, ETH e USDT para receber recompensas em tokens de novos projetos. Durante o período de staking, esses ativos permanecem seguros na plataforma da OKX e continuam sendo incluídos nos relatórios de prova de reservas. Os usuários mantêm total propriedade dos ativos e podem sacar seus fundos após o término do período de mineração ou optar por não participar mais do Jumpstart.

O Diretor Geral da OKX Brasil, Guilherme Sacamone, disse: "O Jumpstart desenvolve uma relação de benefícios mútuos: os usuários podem diversificar seus portfólios em projetos promissores sem aumentar suas exposições de capital, os projetos ganham visibilidade junto a um público mais amplo por meio da distribuição de seus tokens através de uma das maiores corretoras do mundo, e a OKX continua a fomentar a inovação no ecossistema cripto do Brasil. Com o Jumpstart, a OKX introduz mais uma de suas inovações globais ao mercado brasileiro."

Principais recursos do Jumpstart incluem:

Projetos Curados : Encontrar projetos Web3 promissores pode ser desafiador para os usuários comuns. Com o Jumpstart, especialistas da OKX analisam os projetos e apenas os disponibilizam após uma cuidadosa análise de potencial e compliance.

: Encontrar projetos Web3 promissores pode ser desafiador para os usuários comuns. Com o Jumpstart, especialistas da OKX analisam os projetos e apenas os disponibilizam após uma cuidadosa análise de potencial e compliance. Staking de Ativos Existentes : Os usuários podem participar fazendo staking de tokens populares que já possuem (BTC, ETH, USDT), qualificando-se para receber tokens adicionais através do programa Jumpstart. Esse formato não exige que os usuários utilizem recursos próprios para acessar novos tokens; eles recebem os tokens do projeto apenas por "travar" ativos já existentes em seus portfólios.

: Os usuários podem participar fazendo staking de tokens populares que já possuem (BTC, ETH, USDT), qualificando-se para receber tokens adicionais através do programa Jumpstart. Esse formato não exige que os usuários utilizem recursos próprios para acessar novos tokens; eles recebem os tokens do projeto apenas por "travar" ativos já existentes em seus portfólios. Negociação Simplificada: Após o recebimento dos tokens do projeto, os usuários podem negociá-los facilmente na OKX.



Para participar dos eventos do Jumpstart, os usuários precisam de uma conta OKX com verificação de identidade concluída e devem possuir a quantidade especificada da criptomoeda necessária para o staking. A OKX anunciará novos projetos do Jumpstart regularmente, com notificações antecipadas para permitir que os usuários se preparem para a participação.

A adição do Jumpstart aprimora ainda mais o conjunto abrangente de serviços disponíveis para os usuários brasileiros, incluindo a exchange de criptomoedas da OKX com depósitos via PIX, prova de reservas e carteira Web3. Isso reforça a posição da OKX como uma plataforma cripto líder no país, atendendo a mais de 50 milhões de clientes em todo o mundo. Recentemente, a OKX publicou seu 20º relatório consecutivo de Prova de Reservas, demonstrando USD 22,4 bilhões em ativos primários respaldando os fundos dos clientes, sublinhando seu compromisso com a transparência e segurança.

Saiba mais em https://www.okx.com/landingpage/brazil-jumpstart-airdrop

Sobre a OKX

Uma empresa global líder em tecnologia que está impulsionando o futuro da Web3, a OKX fornece um conjunto abrangente de produtos para atender às necessidades de iniciantes e especialistas, incluindo:

OKX Wallet: A carteira de criptomoedas mais poderosa, segura e versátil do mundo, que dá aos usuários acesso a mais de 85 blockchains, permitindo que eles custodiem seus próprios fundos. A carteira inclui tecnologia MPC , que permite aos usuários recuperar o acessoàsua carteira de forma independente, eliminando a necessidade de frases-semente tradicionais. Além disso, a Smart Account , alimentada por abstração de conta, permite que os usuários paguem por transações em múltiplas blockchains usando USDC ou USDT, e interajam com vários contratos via uma única transação.

, que permite aos usuários recuperar o acessoàsua carteira de forma independente, eliminando a necessidade de frases-semente tradicionais. Além disso, a , alimentada por abstração de conta, permite que os usuários paguem por transações em múltiplas blockchains usando USDC ou USDT, e interajam com vários contratos via uma única transação. DEX: Um agregador descentralizado de exchanges multi-chain e cross-chain de mais de 400 outras DEXs e aproximadamente 20 pontes, com mais de 200.000 moedas e mais de 20 blockchains suportadas.

Marketplace de NFTs : Um marketplace de NFTs multi-chain e sem taxas, que dá aos usuários acesso a listagens de NFTs em sete marketplaces de primeira linha, incluindo OpenSea, MagicEden, LooksRare e Blur.

: Um marketplace de NFTs multi-chain e sem taxas, que dá aos usuários acesso a listagens de NFTs em sete marketplaces de primeira linha, incluindo OpenSea, MagicEden, LooksRare e Blur. Web3 DeFi : Uma plataforma DeFi poderosa que suporta earning e staking em cerca de 70 protocolos em mais de 10 blockchains.

A OKX faz parcerias com várias das principais marcas e atletas do mundo, incluindo os campeões da Premier League Inglesa Manchester City F.C., McLaren Formula 1, o Tribeca Festival e o atleta olímpico Scotty James.

A OKX também publica regularmente artigos acessíveis via OKX Learn . Esses artigos fornecem aos leitores análises aprofundadas de todas as criptomoedas , incluindo fatores que influenciam os preços do Bitcoin e do Ethereum .

Para saber mais sobre a OKX, baixe nosso aplicativo ou visite: okx.com/pt-br

Aviso Legal

Este anúncio é fornecido apenas para fins informativos. Não se destina a fornecer qualquer conselho de investimento, fiscal ou jurídico, nem deve ser considerado uma oferta para comprar, vender, manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, incluindo stablecoins, envolvem um alto grau de risco, podem flutuar consideravelmente e podem até se tornar inúteis. Você deve considerar cuidadosamente se negociar ou manter ativos digitais é adequado para você,àluz da sua condição financeira e tolerância ao risco. A OKX não fornece recomendações de investimento ou de ativos. Você é o único responsável por suas decisões de investimento, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Consulte seu profissional jurídico/fiscal/de investimento para perguntas sobre suas circunstâncias específicas.

