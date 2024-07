A empresa esportiva internacional PUMA anunciou uma parceria mundial com a HYROX, a série mundial de corridas de condicionamento físico. A parceria faz com que a PUMA se torne o parceiro oficial de uniformes e tênis para todas as corridas HYROX de 2024 a 2027.

A PUMA é parceira local da HYROX desde a primeira corrida, realizada em Hamburgo em 2018, com a participação de 600 competidores. A nova parceria mundial da PUMA é uma prova do sucesso internacional da HYROX, que viu mais de 175.000 participantes competirem em mais de 65 corridas durante a temporada 2023/24.

A parceria mundial irá possibilitaràPUMA desenvolver uma gama completa de uniformes HYROX, utilizando sua inovadora tecnologia Cloudspun que apresenta propriedades de absorção de humidade dryCELL. A PUMA também irá lançar cores HYROX personalizadas para modelos de tênis existentes, incluindo os premiados Velocity NITRO™ 3, Deviate NITRO™ 3 e Deviate NITRO™ Elite 3, que melhoram o desempenho dos competidores HYROX durante um dos testes de condicionamento físico mais completos do mundo.

Comentando sobre o anúncio, o Diretor Executivo da PUMA, Arne Freundt, disse: "O condicionamento físico descobriu uma nova dimensão na HYROX e estamos muito satisfeitos em iniciar o próximo capítulo na história da PUMA e da HYROX, ao trazer o empolgante esporte das corridas de condicionamento físico para um público ainda mais amplo.

A PUMA e a HYROX são pioneiras no esporte há mais de seis anos a nível local e,àmedida que a comunidade cresce, continuaremos trabalhando em cooperação para identificar meios inovadores de envolver os esportistas, bem como revolucionar a experiência de condicionamento físico para competidores ao redor do mundo."

O Fundador e Diretor Executivo da HYROX, Christian Toetzke, disse "Esta é a parceria natural para a HYROX. A PUMA está conosco nesta jornada desde o início e estamos muito felizes que uma marca, cujo objetivo é o desempenho, em diversas práticas esportivas, continue inovando e nos apoiandoàmedida que estruturamos o esporte de corridas de condicionamento físico a nível mundial. Acreditamos que este estilo de treino e competição é a solução ideal para a comunidade internacional que treina, sendo que a PUMA será um parceiro fantástico para nos ajudar a continuar divulgando e amplificando esta mensagem nos próximos anos."

A HYROX é uma corrida internacional inclusiva de condicionamento físico, que atende pessoas de todas as origens e habilidades em suas jornadas para criar um estilo de vida saudável. Uma corrida HYROX consiste em oito rodadas de corrida de 1 km seguidas de um movimento funcional. Há quatro categorias de corrida diferentes para escolha, a saber, Team Relay, Doubles, Individual Open e Individual Pro, que a torna acessível e desafiadora, independentemente do nível de condicionamento físico ou experiência.

A PUMA irá ativar fisicamente seus direitos de parceria mundial em todos os eventos HYROX ao longo da temporada até 2027. A PUMA também irá apoiaráos principais atletas do HYROX Elite 15, o nível superior das corridas de condicionamento físico HYROX, que farão uso exclusivo do novo tênis Deviate NITRO™ 3 da PUMA durante toda a temporada.

PUMA

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Durante 75 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura ao criar produtos leves para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de estilo de vida inspirados no desempenho e no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela coopera com designers e marcas de renome para trazer influências esportivasàcultura de rua eàmoda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20.000 pessoas a nível mundial e tem sede em Herzogenaurach, Alemanha.

HYROX

A HYROX é o esporte mundial de corridas de condicionamento físico, inspirando pessoas em todo o mundo a se envolver na forma mais saudável de treino e competição do planeta. A HYROX conecta as comunidades de treino do mundo com um esporte, uma metodologia de treinamento e um estilo de vida que é acessível a todos, transmitindo os benefícios transformadores do treino e da competição para um público conectado a nível mundial.

