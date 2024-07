A Ceres obteve mais um contrato para a segunda fase da sua colaboração com a Shell, com o objetivo de cooperar na concepção de um módulo eletrolisador de óxido sólido (SOEC) para uso em aplicações industriais de grande escala, como combustíveis sintéticos, amônia e aço verde.

Ceres container at Shell R&D facility in Bangalore (Photo: Business Wire)

A Ceres e a Shell trabalham juntas desde 2022 e implementaram um sistema de SOEC de 1 MW nas instalações de P&D da Shell em Bangalore (Índia). Com base nessa demonstração, o foco deste contrato é desenvolver um projeto de módulo pressurizado que possa ser ampliado para centenas de megawatts e ser integrado a plantas industriais com a finalidade de produzir combustíveis sustentáveis no futuro.

O programa utilizará os aprendizados e dados coletados do projeto de demonstração de 1 MW para desenvolver uma solução comercialmente competitiva e escalável.

A chave para isso são os importantes ganhos de eficiência oferecidos pela tecnologia de SOEC, que resulta em aproximadamente 35% mais hidrogênio produzido por unidade de energia elétrica quando acoplado ao calor de processos industriais. O projeto examinará sistemas pressurizados que podem aumentar a eficiência, o desempenho e a integração com outros processos, visando uma eficiência em nível de módulo inferior a 36 kWh/kg de hidrogênio, o que se alinha às metas tecnológicas da UE para 2030. 1

Phil Caldwell, CEO da Ceres, comentou: “Nossa colaboração estratégica com a Shell continua fornecendo insights valiosos, garantindo que a tecnologia de SOEC da Ceres esteja bem posicionada para atender às necessidades de nossos parceiros para os mercados de hidrogênio verde e combustíveis sintéticos. Com base na tecnologia líder da classe da Ceres,nosso compromisso com a inovação contínuamantém a oferta comercial da Ceres na vanguarda da indústria em termos de simplicidade, eficiência e desempenho”.

1 Clean Hydrogen Partnership, Strategic Research and Innovation 2021-2027 , acessado em https://www.clean-hydrogen.europa.eu/about-us/key-documents/strategic-research-and-innovation-agenda_en.

