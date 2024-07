TÜV Rheinland anuncia operação de novo laboratório de testes

A TÜV Rheinland, uma das líderes mundiais em serviços de testes, tem um novo laboratório no Brasil, localizado na cidade de Salto (SP). O espaço, que já está em operação, tem 2.400 m² e é um dos maiores da certificadora na América Latina.

No laboratório são realizados ensaios mecânicos, químicos, elétricos e térmicos, para garantir segurança e qualidade de produtos como carregadores de celulares, computadores, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, lâmpadas, plugues e tomadas, além de cabos e fios usados nestes produtos e equipamentos destinados às telecomunicações.

O laboratório também é o único acreditado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para a realização de ensaios em seringas hipodérmicas de dose única (ISO 7886-3) e seringas hipodérmicas reutilizáveis. E nele também são feitos ensaios mecânicos, térmicos, acústicos, elétricos e magnéticos para certificar produtos direcionados à saúde e segurança humana como incubadoras para recém-nascidos, berços aquecidos, camas hospitalares, agulhas, endoscópios, equipos e outros equipamentos médicos e odontológicos.

“A mudança do bairro do Jabaquara, na capital paulista, para a cidade de Salto possibilitou a expansão da área física, mas também a modernização e ampliação da operação visando garantir a segurança dos profissionais e dos consumidores que irão utilizar os produtos testados”, explica Patrícia Hellmeister, Diretora de Certificação de Produtos da TÜV Rheinland.

Apoio ao produto nacional

As empresas brasileiras que querem certificar seus produtos para exportação podem contar com o laboratório da TÜV Rheinland para apoiar na homologação para qualquer país do mundo, principalmente Japão, Taiwan, China, Estados Unidos, Canadá e Austrália – a partir de um processo realizado diretamente com especialistas destes países, mas centralizado no laboratório brasileiro.

“Um longo processo de globalização, facilitado pela flexibilização histórica de inúmeras restrições comerciais, além do progresso tecnológico, resultou em mercados altamente interconectados. Essas cadeias de abastecimento globais criam desafios para os fabricantes garantirem a segurança, a qualidade, e confiabilidade do produto final. Ou seja, o segmento de testes e certificações funciona como um grande regulador do mercado, garantindo que padrões mínimos de qualidade sejam atendidos, de acordo com a legislação de cada país”, completa a diretora.

O laboratório da empresa é um dos únicos no país que atende a um amplo escopo de normas e regulamentos vigentes de órgãos como Anvisa, Anatel, Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre), único organismo de acreditação reconhecido pelo Governo Brasileiro para acreditar Organismos de Avaliação da Conformidade, e Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel).

De acordo com o TIC Council – entidade global que congrega empresas do segmento de testes e certificações do mundo todo, o setor movimentou cerca de US$ 200 bilhões em 2020, devendo ultrapassar os US$ 260 bilhões até o final de 2025. O mercado latino-americano corresponde a pouco mais de 10% desse segmento, tendo movimentado US$ 22,4 bilhões em 2020.

Website: https://www.tuv.com/brasil/br/