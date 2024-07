Empresas no Brasil que buscam incorporar GenAI em suas operações comerciais podem usar data centers externos para experimentar e desenvolver casos de uso, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global em pesquisa e consultoria tecnológica.

O relatório ISG Provider Lens™ Private/Hybrid Cloud — Data Center Services 2024 para o Brasil encontra uma demanda crescente de empresas brasileiras de todos os tamanhos por data centers que hospedarão servidores GenAI. GenAI está amplamente disponível na nuvem, com todos os hiperscaladores oferecendo grandes modelos de linguagem (LLMs) que startups e grandes empresas podem empregar para desenvolver casos de uso de GenAI, afirma o relatório do ISG.

“GenAI requer uma enorme quantidade de energia”, disse Anay Nawathe, líder de entrega de nuvem do ISG nas Américas. “Como a energia limpa de fontes hidrelétricas é limitada, os fornecedores de colocation e hiperscaladores estão planejando construir ou expandir parques solares e eólicos no Brasil para garantir o fornecimento futuro da GenAI.”

Embora as empresas brasileiras tenham reduzido constantemente os seus data centers locais, nem todos os seus dados acabam na nuvem pública, afirma o relatório do ISG. As empresas podem optar por tecnologias de nuvem em instalações gerenciadas de hospedagem e colocation que oferecem conexões diretas a fornecedores de nuvem pública, diz o relatório. De acordo com o ISG, a adoção de uma abordagem híbrida permite que as empresas distribuam aplicações em vários locais e troquem dados através de links privados sem expor quaisquer dados na Internet pública.

Em resposta a esta migração de dados, houve uma expansão robusta do mercado no número de fornecedores e novos centros de dados, um aumento no espaço disponível e um aumento no investimento internacional em infraestruturas de centros de dados, afirma o relatório do ISG. A necessidade de data centers adicionais no Brasil é considerável, impulsionada não apenas pelos requisitos da GenAI, mas também pelo crescimento orgânico, pelos fornecedores de conteúdo e de hospedagem, diz o relatório.

Todos os locais de colocation estão conectadosàrede brasileira de troca de tráfego de internet e a maioria dos locais tem conectividade direta com AWS, Azure, Google Cloud e Oracle Cloud Infrastructure (OCI), permitindo que fornecedores de hospedagem gerenciada e criadores de conteúdo aproveitem esses data centers altamente disponíveis e hiperconectados para oferecem seus serviços, diz o relatório do ISG. De acordo com o relatório, todos os fornecedores de colocation integraram ferramentas de rede definida por software (SDN) em seus serviços.

“As empresas no Brasil podem usar SDN para criar data centers virtuais abrangendo vários locais”, disse Jan Erik Aase, parceiro e líder global da ISG Provider Lens Research. “É importante comparar os custos e funcionalidades do SDN para selecionar o fornecedor de colocation mais adequado.”

O relatório também examina como as demandas de baixa latência exigidas pela GenAI estão levando a computação brasileira ao limite.

Para obter mais informações sobre os desafios de serviços de data center e nuvem privada/híbrida que as empresas no Brasil enfrentam, incluindo a redução do consumo de nuvem pública e o desenvolvimento de um roteiro GenAI, juntamente com o conselho do ISG para enfrentá-los, consulte o briefing ISG Provider Lens™ Focal Points aqui.

O relatório ISG Provider Lens™ Private/Hybrid Cloud — Data Center Services 2024 para o Brasil avalia as capacidades de 43 fornecedores em quatro quadrantes: Managed Services for Large Accounts, Managed Services for Midmarket, Managed Hosting e Colocation Services.

O relatório nomeia Edge UOL, Equinix, SBA Edge e T-Systems como Líderes em três quadrantes cada, enquanto Kyndryl e TIVIT são nomeados como líderes em dois quadrantes cada. Accenture, Ascenty, Capgemini, Dedalus, EVEO, inov.TI, ODATA, Scala Data Centers, Skymail, Under e Wipro são nomeadas Líderes em um quadrante cada.

Além disso, a HostDime é nomeada Rising Star — uma empresa com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro” pela definição do ISG — em dois quadrantes, enquanto Elea Data Centers, Takoda e V8.Tech são nomeadas como Rising Stars em um quadrante cada.

Na área de experiência do cliente, Green foi nomeada ISG CX Star Performer global em 2024 entre os parceiros de Private/Hybrid Cloud – Data Center Services. Green obteve as maiores pontuações de satisfação do cliente na pesquisa Voice of the Customer da ISG, parte do programa ISG Star of Excellence™, o principal reconhecimento de qualidade para o setor de tecnologia e serviços empresariais.

Versões personalizadas do relatório estão disponíveis em DataEnv, Elea Data Centers, EVEO, inov.TI, SBA Edge, Takoda e Under.

O relatório ISG Provider Lens™ Private/Hybrid Cloud — Data Center Services 2024 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página da web.

Sobre o ISG Provider Lens™ Research

A série de pesquisas em quadrantes do ISG Provider Lens™ é a única avaliação de provedor de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica baseada em dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global do ISG. As empresas encontrarão uma grande quantidade de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros apropriados (sourcing), enquanto os consultores do ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes corporativos do ISG. A pesquisa atualmente abrange fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre o ISG Providers Lens™ da ISG, visite esta webpage.

Sobre o ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa líder global em pesquisa de tecnologia e consultoria. Um parceiro de negócios confiável para mais de 900 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo, o ISG está comprometido em ajudar corporações, organizações do setor público e provedores de serviços e tecnologia a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo automação, nuvem e análise de dados; assessoria de sourcing; governança gerenciada e serviços de risco; serviços de telecomunicações; estratégia e desenho de operações; gestão de mudança organizacional, inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologia. Fundada em 2006 e com sede em Stamford, Connecticut, o ISG emprega mais de 1.300 profissionais digital-ready que operam em mais de 20 países - uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência de mercado, profundo conhecimento em tecnologia e indústria, e pesquisa e recursos analíticos de classe mundial com base nos dados de mercado mais abrangentes do setor. Para mais informações visite http://www.isg-one.com/

