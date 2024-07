Mary Kay Inc., líder global em sustentabilidade corporativa e defesa de direitos, lançou hoje seu Relatório de Sustentabilidade de 2024. O relatório - organizado por impacto ambiental, social e econômico - sublinha o compromisso da empresa em criar e nutrir um modelo de negócio que enriqueça a vida das mulheres e apoie as comunidades, protegendo ao mesmo tempo o nosso planeta.

Mary Kay’s 2024 Sustainability report, released in July, is organized by environmental, social, and economic impact. It underscores the company’s commitment to creating and nurturing a business model that enriches women’s lives and supports communities while protecting our planet. (Photo credit: Mary Kay).

“A sustentabilidade tem raízes profundas na história da Mary Kay”, disse Deborah Gibbins, Diretora de Operações da Mary Kay Inc. “Gostamos de dizer que fizemos isso antes de ser 'legal'. não apenas mudando o mundo, mas protegendo-o. Estou orgulhosa do trabalho que realizamos este ano – e todos os anos – na realização do seu sonho. Acho que ela também ficaria orgulhosa.”

Num mundo que está evoluindo rapidamente, a Mary Kay está na vanguarda da mudança, defendendo a causa das mulheres, ao mesmo tempo que reconhece o imenso poder que elas detêm na formação da nossa economia global e na promoção de mudanças significativas.

O relatório de 2024 destaca a promessa da Mary Kay de tomar decisões que sejam adequadas para o nosso planeta e para a sua população:

Sustentabilidade ambiental

Gestão da água : em parceria com a The Nature Conservancy há mais de 36 anos, a Mary Kay apoia a iniciativa "Super Reefs" para proteger recifes de coral resilientes.

: em parceria com a The Nature Conservancy há mais de 36 anos, a Mary Kay apoia a iniciativa "Super Reefs" para proteger recifes de coral resilientes. Conservação de recursos: Através de uma parceria de 16 anos com a Arbor Day Foundation, a Mary Kay apoiou a plantação de mais de 1,4 milhões de árvores em projetos de reflorestação em nove países.

Através de uma parceria de 16 anos com a Arbor Day Foundation, a Mary Kay apoiou a plantação de mais de 1,4 milhões de árvores em projetos de reflorestação em nove países. Fornecimento sustentável: Ao aderiràGlobal Shea Alliance, a Mary Kay promove o bem-estar econômico para as 16 milhões de mulheres coletoras de Carité na África Ocidental.

Sustentabilidade social

Pink Changing Lives: Através deste programa, financiado pela venda de produtos designados, a Mary Kay doou mais de 18 milhões de dólares para iniciativas que enriquecem a vida das mulheres em todo o mundo desde 2008.

Através deste programa, financiado pela venda de produtos designados, a Mary Kay doou mais de 18 milhões de dólares para iniciativas que enriquecem a vida das mulheres em todo o mundo desde 2008. Empoderamento das mulheres: No Dia Internacional da Mulher, Mary Kay aderiu aos Princípios de Empoderamento das Mulheres (WEPs), um conjunto de Princípios que oferece orientação às empresas sobre como promover a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres no local de trabalho, no mercado e na comunidade. Mais de 600.000 mulheres se beneficiaram das formações, eventos e programas oferecidos pelo Women’s Entrepreneurship Accelerator, lançado pela Mary Kay em parceria com seis agências das Nações Unidas em 2019.

No Dia Internacional da Mulher, Mary Kay aderiu aos Princípios de Empoderamento das Mulheres (WEPs), um conjunto de Princípios que oferece orientação às empresas sobre como promover a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres no local de trabalho, no mercado e na comunidade. Mais de 600.000 mulheres se beneficiaram das formações, eventos e programas oferecidos pelo Women’s Entrepreneurship Accelerator, lançado pela Mary Kay em parceria com seis agências das Nações Unidas em 2019. Fomentando Mulheres em STEM: comprometida com o desenvolvimento da próxima geração de mulheres líderes STEM, a Mary Kay concedeu 29 bolsas, totalizando quase US$ 195.000 desde 2020.

Sustentabilidade econômica

Comemorando 60 anos: a visão de Mary Kay Ash de enriquecer a vida das mulheres continua. A Mary Kay, ainda de propriedade e liderança familiar, tornou-se uma marca global com quase 4.000 funcionários e milhões de Consultoras de Beleza Independentes Mary Kay em mais de 35 mercados. Por mais de 60 anos, a Mary Kay tem proporcionado uma oportunidade de empreendedorismo incomparável para mulheres em todo o mundo. A empresa foi nomeada a marca número 1 em vendas diretas de cuidados com a pele e cosméticos coloridos no mundo pela Euromonitor International 1. 1 .

a visão de Mary Kay Ash de enriquecer a vida das mulheres continua. A Mary Kay, ainda de propriedade e liderança familiar, tornou-se uma marca global com quase 4.000 funcionários e milhões de Consultoras de Beleza Independentes Mary Kay em mais de 35 mercados. Por mais de 60 anos, a Mary Kay tem proporcionado uma oportunidade de empreendedorismo incomparável para mulheres em todo o mundo. A empresa foi nomeada a marca número 1 em vendas diretas de cuidados com a pele e cosméticos coloridos no mundo pela Euromonitor International 1. . Inovação digital A Mary Kay aprimora as capacidades das Consultoras de Beleza Independentes por meio de ferramentas digitais, incluindo aplicativos de realidade aumentada e o Catálogo Interativo, permitindo-lhes se destacarem em seus negócios e realizarem seus sonhos.

A Mary Kay aprimora as capacidades das Consultoras de Beleza Independentes por meio de ferramentas digitais, incluindo aplicativos de realidade aumentada e o Catálogo Interativo, permitindo-lhes se destacarem em seus negócios e realizarem seus sonhos. Defesa da igualdade de gênero na IA: em parceria com o Equal Rights Trust, a Mary Kay foi pioneira na investigação para eliminar o preconceito de gênero nas tecnologias de IA.

Para obter mais informações sobre a estratégia global de sustentabilidade, envolvimento e impacto da Mary Kay, veja o relatório completo aqui.

Sobre a Mary Kay

Antes. Agora. Sempre. Uma das pioneiras em quebrar barreiras de gênero, Mary Kay Ash fundou sua marca de beleza dos sonhos no Texas em 1963 com um objetivo: enriquecer a vida das mulheres. Esse sonho se transformou em uma empresa global com milhões de membros independentes da força de vendas em mais de 35 países. Por 60 anos, a oportunidade Mary Kay capacitou mulheres a definirem seus próprios destinos por meio da educação, mentoria, defesa e inovação. A Mary Kay está comprometida em investir na ciência por trás da beleza e na fabricação de produtos avançados para cuidados com a pele, cosméticos, suplementos nutricionais e fragrâncias. A Mary Kay acredita na preservação do nosso planeta para as gerações futuras, na proteção de mulheres impactadas pelo câncer e violência doméstica, e em incentivar os jovens a seguir seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com, nos encontre no Facebook, Instagram e LinkedIn, ou nos siga no X (anteriormente conhecido como Twitter).

