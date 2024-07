Deivide Sacramento lança obra "Minha voz: uma autobiografia"

Em seu primeiro livro, o jornalista baiano Deivide Sacramento revela sua trajetória ao deixar a periferia de Salvador, para alcançar o sonho de ser repórter de televisão no sul do país.



Formado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho, o autor trabalhou em emissoras afiliadas ao SBT, Record e Globo, e teve a oportunidade de aprender com grandes profissionais e lendas do telejornalismo.



Sua carreira como repórter começou ainda durante o estágio, e teve um crescimento meteórico graças a entrevistas com personalidades da música e da política. O autor já venceu os prêmios Sebrae de Jornalismo, Unesc e foi finalista do nacional ABMES de Jornalismo, que teve como júri técnico membros da Academia Brasileira de Letras (ABL). Agora, o jornalista abre seu coração e lança o seu primeiro livro “Minha voz: uma autobiografia”.



Na obra, o autor mostra a vida como ela é, mas carrega também uma pitada de humor. O jornalista quis mostrar que em todas as situações, sejam boas ou ruins, é possível encontrar algo positivo.



A autobiografia é dividida em atos. Deivide começa contando a história dos seus pais, depois o seu nascimento e crescimento na Liberdade, bairro periférico de Salvador, até chegar nas suas experiências profissionais.



A escrita é subjetiva e tem cunho autobiográfico. O autor abre o coração e conta detalhes de sua história, sem tirar e nem por.

São 170 páginas muito intensas, onde é possível arrebatar os leitores, mesmo aqueles que não acompanham diretamente a trajetória do profissional.



Em entrevista ao Blog Autografia, Deivide conta mais sobre sua trajetória e sobre o tema do livro: “Sou muito feliz e grato por minha história profissional até aqui. Graças a Deus eu trabalhei em bons veículos de comunicação, e tive a chance de aprender com grandes profissionais e lendas do telejornalismo”.



“Comecei como repórter ainda durante o estágio, e no início eu tinha muito medo de me posicionar em frente a câmera. Gravar uma passagem (momento no qual o repórter aparece no vídeo) poderia ser assustador. Mas, com o tempo, a prática foi levando a “perfeição", salienta Deivide.



“Não há nada 100%, a gente sempre vai aprender, e acho que por isso é muito importante estar aberto pra acolher as demandas, aberto pra ouvir. Tive a oportunidade de fazer grandes coberturas, entrevistar grandes personalidades, e de falar com seu João e dona Maria também. Reportar o problema deles, e ajudar a resolver", acrescenta o autor.



“O livro Minha Voz – Uma autobiografia, é sincero e direto, e busca ajudar as pessoas a perseguirem seus sonhos. Em momento nenhum ilude ninguém, dá a real, mostra a realidade da vida. Mas, carrega também uma pitada de humor e mostra que em todas as situações, sejam elas boas ou ruins, é possível encontrar algo positivo, e isso é muito a minha filosofia de vida”.



“O livro começa contando a história dos meus pais, depois o meu nascimento, crescimento em uma comunidade de Salvador, até chegar nas minhas experiências profissionais. E aí entra um lado muito subjetivo também da escrita autobiográfica, é a minha história, é o meu lado da história, sem tirar e nem por”.



“São 170 páginas muito intensas, com um cunho pessoal em cada uma das palavras, mas que é possível arrebatar os leitores, mesmo aqueles que não acompanham a minha trajetória”.



A inspiração para Deivide escrever o livro veio de sua família. “Minha inspiração foi eu e minha família. Quando se é uma pessoa pública, há histórias pra todos os lados sobre você. As pessoas querem te julgar pelo que ficou sabendo sobre você da boca de outra pessoa”, conta o jornalista.



O vendedor do Prêmio Sebrae de Jornalismo conta que foi necessário deixar um tema importante fora da obra. “Então, minha inspiração foi meu coração, arrancar pra fora uma trajetória, que apesar de jovem, já percorreu longos caminhos. Mas também fazer uma homenagem a minha família. E aqui preciso abrir uma história. Esse ano tive a infelicidade de perder meu irmão Daniel”.



O autor continua. "Eu o amava! Nós crescemos juntos e dividimos muitas histórias. Durante o processo de escrita do livro, fiquei sabendo que ele estava com uma doença e em fase terminal. Mas, em respeito a ele, e ao que ele desejava, preferi excluir esse detalhe do livro", reflete.



“Quando ele faleceu, o livro já estava pronto e já tinha ido pra gráfica. Então, durante a leitura vai ser possível ler eu falar dele sempre no presente, como se ele ainda estivesse aqui, e realmente está, no meu coração”.



O escritor ainda conta mais sobre o processo de produção do livro: “O processo de escrita do livro foi muito bonito, sereno e envolveu muito sentimento. Escrever sua própria vida não é uma das tarefas mais fáceis, ainda mais quando sua história também envolve a vida de outras pessoas, e lugares pelos quais você já passou ou trabalhou”.



“Mas, a produção foi muito gostosa, escrevi tudo em apenas 2 meses, e tenho orgulho em dizer que fiz tudo sozinho. Era apenas eu e o notebook na maior parte das vezes, mas confesso que tive que recorrer a minha mãe algumas vezes, principalmente quando a história envolvia a infância dela. E aí que digo que o livro ‘Minha Voz’ não é só meu, é a obra autobiográfica da minha família”.



Para Deivide, o livro traz uma sensação de felicidade e que é possível alcançar os seus sonhos, basta querer. “Estou muito feliz de lançar meu primeiro livro. Realmente espero que ele possa ser uma injeção de ânimo pra quem o lê. Que as pessoas possam se inspirar, e que a partir da leitura saibam que não importa o quão rápido você pode alcançar um sonho, o que realmente é importante é a caminhada”.



“Gostaria de pedir aos leitores do blog, e da Editora Autografia, que prestigiem o lançamento do meu livro. E quero desejar que cada palavra lida nele seja como benção na vida de cada um de vocês”.



